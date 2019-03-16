"Очень светлый человек". Деятели культуры скорбят в связи со смертью Юлии Началовой

16 марта стало известно о смерти певицы Юлии Началовой в возрасте 38 лет. Как сообщил ее отец, причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови. Соболезнования и воспоминания певице — в материале ТАСС.

"Умерла молодая женщина, мать, певица. Это огромное горе, в первую очередь, для семьи, но это и большая потеря для шоу-бизнеса", - сказал Дробыш.

"Юля была хорошим, добрым человеком, талантливой, очень хорошо пела", - вспомнил он.

"Мне помнится, как мы вместе работали на проекте "Два голоса", где были взрослые и ребятишки. Я помню, как... Нет, не могу даже говорить, все это ужас", - заключил композитор.

"Бесконечно талантливая девочка"

Началова была бесконечно талантливой, считает народная артистка СССР, певица Алла Пугачева.

"Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай, светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка", - написала Пугачева на своей странице в Instagram.

"Русская Мэрайя Кэри"

Вокальные данные певицы Юлии Началовой, скончавшейся в субботу в Москве, остались недооцененными слушателями. Такое мнение высказал в Instagram певец Сергей Лазарев.

"Юля - это певица, которую я всегда называл русской Мэрайей Кэри, потому что у Юли, одной из немногих в нашей стране, были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы (мелодические украшения звука - прим. ТАСС), такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе, при этом ноты могла брать высоченные. Так случилось, что подобная культура в нашей стране массово не особо востребована среди публики. Юля, на мой взгляд, не дополучила должного ей внимания зрителя, слушателя", - написал Лазарев.

Лазарев отметил,что "верил всегда, что всё у нее впереди". "Сегодня Юли не стало. Давайте ценить людей, когда они рядом, потому что потом может быть слишком поздно", - заключил он.

"Очень светлый человек"

Заслуженная артистка РФ Алена Свиридова назвала Юлию Началову талантливым и светлым человеком.

"Это очень светлый человек, хороший, талантливый, это так несправедливо, и не могло прийти в голову, что такое случится. Я с ней знакома давно, когда она только начинала. Она чудесная, она была маленькой девочкой, потом выросла в такую красивую женщину. Мне очень жаль, я соболезную семье, дочери, родителям, это огромная потеря", - сказала она ТАСС.

"Бесконечно печально"

Певица Вера Брежнева также отметила доброту и талант Началовой. "Бесконечно печально... Молодая, талантливая, красивая, добрая", - написала она на своей странице в Instagram.

"Ее улыбка топила сердца"

Телеведущая Тина Канделаки в своем тelegram-канале вспомнила о неповторимом женском обаянии Началовой. "Юля Началова как-то приехала в Тбилиси. Я работала тогда на ТВ и очень хорошо помню, как ее улыбка топила напрочь сердца наших мальчиков. <...> Два ее огромных голубых глаза смотрели на тебя тарелками самого июльского лета, когда пот начинал струиться автоматически и глаза щурились все время. - написала она.

"Светлая тебе память, солнечная Юля", - пожелала Канделаки.

"Эталон красоты"

Началова была красивой девушкой с красивой душой и огромным талантом. Такое мнение об артистке выразил ТАСС народный артист РФ Игорь Верник.

"Она всегда была для меня эталоном красоты, она излучала свет, радость, тепло, любовь. Она была такая открытая, радующаяся проявлениям таланта. Она такая светлая девочка, такая музыкальная, неповторимая, - отметил он. - Я просто в ужасе, мне так жалко, что мы потеряли ее, такую красивую девочку, с такой красивой душой, с таким огромным талантом".

Артист также вспомнил, как первый раз услышал исполнение Началовой: "Я подумал, что такого не может быть, что это наша девочка здесь поет так, как будто это поет мирового уровня певица".

Верник добавил, что артистка проявила стойкость в борьбе с болезнью. "Я ее видел буквально недавно, <...> у нее тогда уже были проблемы со здоровьем, она так мужественно с ними боролась, это слово, которое не подходит женщине, но это действительно так. Она не показывала, что ей больно, что ей тяжело, что у нее падает настроение, она преодолевала эту болезнь", - поделился он.