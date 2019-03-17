В Нью-Йорке прошел парад в честь Дня святого Патрика

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Парад в честь Дня святого Патрика - покровителя Ирландии - прошел в субботу в 258-й раз в центре нью-йоркского района Манхэттен. Одной из его главных тем была иммиграция, передает корреспондент ТАСС.

Шествие, почти трехкилометровый маршрут которого пролегал по Пятой авеню, продолжалось около шести часов. Участники парада начинали путь на 44-й улице и следовали мимо собора Святого Патрика, одного из главных католических храмов США, небоскреба "Трамп-тауэр", а также вдоль Центрального парка. Конечным пунктом была 79-я улица. Недалеко от нее находится штаб-квартира общества истории американцев ирландского происхождения.

Под звуки волынок и духовых труб по Пятой авеню прошли несколько сотен групп, представляющих различные ветеранские организации, ассоциации действующих и бывших сотрудников полиции и службы пожарной охраны, исторические общества. В параде приняли участие военнослужащие США, выпускники и курсанты военных академий. Особенно тепло - аплодисментами и приветственными возгласами - зрители встречали музыкантов оркестров, в особенности волынщиков в килтах.

В поддержку мигрантов

Ведущим парада на этот раз был выбран адвокат, специализирующийся на защите прав иммигрантов, Брайен О'Двайер. В опубликованной ранее на этой неделе статье для газеты New York Daily News О'Двайер подчеркнул: "В этом году темой парада является иммиграция, это то, что близко всем американцам ирландского происхождения, они знают, что возможность приехать в эту страну означала для нас, наших предков и тех, кто пытается сделать это сегодня". Вместе с О'Двайером по Пятой авеню прошли пять приехавших в США выходцев из латиноамериканских стран.

В США в настоящее время продолжаются острые споры относительно необходимости ужесточения иммиграционного законодательства. В пользу этого выступает республиканская администрация президента Дональда Трампа. Она также добивается строительства стены на американо-мексиканской границе для пресечения нелегальной иммиграции. В Нью-Йорке, где традиционно сильны позиции демократов, данные инициативы Трампа критикуют особенно жестко.

В число почетных участников парада также вошли мэр мегаполиса демократ Билл де Блазио, начальники городской полиции и службы пожарной охраны Джеймс О'Нил и Дэниел Нигро, а также главы округов штата Нью-Йорк и его губернатор Эндрю Куомо.

Цвета праздника

Посмотреть на красочное шествие пришли десятки тысяч жителей и гостей мегаполиса. Многие из них одели все зеленое: это один из цветов ирландского флага. Особой популярностью пользовались очки в форме клевера-трилистника - символа Ирландии. В центре Нью-Йорка в связи с Днем святого Патрика, который отмечают 17 марта, появились десятки торговых киосков, где продают обязательную атрибутику праздника: зеленые шляпы, шарфы и ленты, значки с цветами ирландского флага.

Необыкновенное оживление в этот субботний вечер царит в многочисленных ирландских пабах города. В них по случаю Дня святого Патрика подают праздничные блюда и напитки, громко играет музыка.

Традиция проводить парады в честь святого Патрика, распространявшего христианское учение в Ирландии, зародилась в Нью-Йорке в 1762 году. Шествия, устраиваемые в день кончины святого, 17 марта, являются данью уважения культуре, истории и обычаям Ирландии, сыгравшей большую роль в становлении США. По данным Бюро переписи населения США, ирландские корни имеют около 35 млн американцев, что примерно в семь раз больше численности населения самой Ирландии.