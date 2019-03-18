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Заседание комитета Госдумы по проекту о хостелах может пройти 19 марта

Ранее Совет Федерации отклонил закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Заседание профильного комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, посвященное отклоненному Совфедом закону о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, может пройти во вторник, 19 марта. Об этом сообщила в понедельник журналистам глава комитета Галина Хованская ("Справедливая Россия").

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"Мы постараемся [заседание комитета] завтра провести, если получится по времени", - сказала парламентарий. Она подтвердила, что три оппозиционные фракции - КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" "жестко [выступают] за преодоление вето, а "Единая Россия" - за согласительную комиссию, но со сроком [вступления закона в силу] не до конца года, а трехмесячным".

13 марта Совет Федерации отклонил принятый Госдумой закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях. Он предусматривает запрет на оказание гостиничных услуг в помещениях, которые зарегистрированы как жилые. Для продолжения бизнеса помещение должно быть переведено в нежилой фонд, комнаты должны быть звукоизолированы, в хостеле должна быть установлена пожарная сигнализация и охранная система.

В верхней палате саму идею закона поддерживают. Вместе с тем спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила перенести срок его вступления в силу на 1 января 2020 года.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияХованская, Галина Петровна
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