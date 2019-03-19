Мать умершего в квартире в Москве мальчика не сообщала соцзащите их новый адрес

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники органов соцзащиты неоднократно приходили проверить условия содержания мальчика, умершего 12 марта в московской квартире, но им не открывали, а мать ребенка по телефону отказывалась сообщить новый адрес проживания семьи. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Заброшенные дети. Почему это возможно? О "Маугли", их родителях и опеке

Как сообщалось, 12 марта женщина вызвала бригаду скорой помощи для своего 7-летнего сына-инвалида, страдающего аутизмом, в связи с ухудшением состояния его здоровья. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика. При осмотре тела ребенка признаков насильственной смерти не обнаружено.

"С 2015 по 2018 годы отец мальчика, а также дедушка со стороны отца, неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой проверить условия проживания и воспитания ребенка. На все обращения отца и других родственников мальчика специалисты соцзащиты осуществляли выходы в разное время суток по адресу регистрации семьи, однако дверь в квартиру никто не открывал. Мать несовершеннолетнего по телефону сообщала, что проживает с сыном по другому адресу, который назвать отказывалась, в том числе в ходе судебных заседаний", - сказал собеседник агентства.

Отношения в семье

В департаменте уточнили, что в последние годы мальчика воспитывала мать, с отцом ребенка она разведена. Специалисты соцзащиты неоднократно посещали мальчика и его семью ранее в течение 2012-2014 годов. На тот момент условия проживания мальчика были хорошие, имелось все необходимое для игр, сна и отдыха оборудование.

По данным департамента, отец ребенка обращался в районный ОМВД России по факту пропажи мальчика и розыска матери ребенка, в розыске ему было отказано. Сведений о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей или о фактах семейного неблагополучия от органов системы профилактики в органы опеки не поступало.

В департаменте добавили, что как только стало известно о смерти мальчика, сотрудники соцзащиты посетили мать ребенка. "При посещении квартира не была захламлена, в помещении находились коробки, которые обычно используются при переезде, был некоторый беспорядок", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в медицинских службах сообщил ТАСС, что мама и бабушка семилетним мальчиком почти не занимались, с ним мало гуляли, при этом в квартире, где проживает семья, накопилось много мусора.