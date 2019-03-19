Охотники в Амурской области застрелили еще одного волка с вирусом бешенства

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 марта. /ТАСС/. В Михайловском районе Амурской области за неделю застрелили уже второго волка с вирусом бешенства. Об этом сообщил журналистам руководитель регионального управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов.

Ранее в этом районе бешеное животное напало на четырех человек. После нападения хищника в селе Нижняя Ильиновка троих мужчин и женщину отправили в больницу. Пострадавшим сделали прививку от бешенства.

С 15 марта в селе введен карантин.

"Вблизи села Куприяново Михайловского района бегал волк, охотники его отстреляли. Мы его исследовали и установили, что он тоже [как и первый] был болен бешенством", - сказал Самохвалов.

Как сообщил ТАСС руководитель, в связи с этим на территории, где обнаружили второго волка, и вокруг нее тоже введут карантин.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года в Приамурье впервые за многие годы обнаружили бешенство – у домашней коровы в Михайловском районе. Затем лабораторно подтвердили еще 14 случаев: два – у сельскохозяйственных животных и 12 – у диких. В области оперативно организовали поголовную вакцинацию скота в неблагополучных районах и мониторинг распространения вируса среди диких зверей. Карантин по бешенству в регионе сняли 18 февраля, так как новых случаев бешенства с начала года не регистрировалось