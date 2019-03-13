Волк напал на четырех мужчин в селе в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 марта. /ТАСС/. Волк в ночь на среду напал на четырех мужчин в селе Нижняя Ильиновка Амурской области, сообщил ТАСС заместитель главного врача Михайловской районной больницы Игорь Галузин.

"Как доложил дежурный врач, в три часа ночи к нам приехали четыре человека, укушенных волком", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшим обработали раны, одному из них зашили рану на лице. Позднее в среду мужчины должны прийти на прием, им также введут вакцину от бешенства.

При каких обстоятельствах волк напал на людей, в больнице не уточнили. Со слов пациентов, хищник зашел в само село.