Кокорину в день рождения родители передали в СИЗО торты

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Родители нападающего футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина, находящегося в СИЗО за участие в драках в центре Москвы, поздравили его с днем рождения и отправили ему несколько тортов. Об этом во вторник сообщил ТАСС один из его адвокатов Андрей Ромашов.

"Сегодня Александру исполнилось 28 лет. Мы навестили его в СИЗО, где попили с ним чайку, поели эклерчиков. Торт нам не разрешили ему пронести, но родители передали в посылке несколько тортиков", - сказал защитник, добавив, что заключенные СИЗО "Бутырка" и администрация изолятора также поздравили его с днем рождения. - К нему сегодня на свидание в первой половине дня приехала жена".

Адвокат также заявил, что следователь до сих пор не дал разрешение на посещение футболиста врачами клуба "Зенит". "Мы не можем пожаловаться в Европейский суд по правам человека, так как постановление Мосгорсуда, которое мы должны получить на руки, никак не поступит в Тверской суд Москвы", - резюмировал Ромашов.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении футболистов направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В случае утверждения дело будет направлено по подсудности в Пресненский суд Москвы, который, в свою очередь, в течение 14 дней обязан будет назначить предварительные слушания, в рамках которых суд может продлить срок ареста фигурантов сразу на полгода.