Циклон, принесший на Курилы штормовой ветер и снег, покинет регион в ночь на 21 марта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Циклон с материка, принесший в среду ночью на остров Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) сильную метель и штормовой ветер, покинет территорию региона в ночь на 21 марта. Об этом сообщили ТАСС в среду в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее сообщалось, что спасатели объявили на 20 марта штормовое предупреждение в Северо-Курильском городском округе на Парамушире в связи с прогнозируемой синоптиками непогодой.

"Уже сегодня к вечеру метель утихнет, погода нормализуется ночью, циклон уйдет", - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что Сахалин циклон не затронет.

Сейчас на Парамушире отмечается сильная метель, плохая видимость, заметены автодороги. Температура воздуха в Северо-Курильске опустилась до отметки минус пяти градусов, скорость ветра достигла 28 м/с. На Сахалине пасмурная погода, идет легкий снег, ветер с порывами до 5 м/с.