Врио главы Калмыкии Хасиков заявил, что рассчитывает на поддержку жителей республики

ТАСС, 20 марта. Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков рассказал по телефону ТАСС, что рассчитывает на доверие и поддержку местных жителей.

В среду пресс-служба Кремля опубликовала указ президента России Владимира Путина, в котором говорится о принятии главой государства отставки главы Калмыкии Алексея Орлова "по собственному желанию". Хасиков назначен временно исполняющим обязанности главы республики.

"Я благодарен президенту Российской Федерации и нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие. Я очень рассчитываю на доверие и поддержку моих земляков и жителей Республики Калмыкия. Готов полностью отдаваться работе, - сказал Хасиков. - Завтра я буду представлен полномочным представителем президента Владимиром Васильевичем Устиновым. Завтра я принимаю дела".

Также в пресс-службе главы республики сообщили, что врио главы Калмыкии Бату Хасиков будет представлен в республике в четверг, 21 марта.

"Хасиков прибудет в Элисту в четверг. Ожидается, что его представит полпред президента в ЮФО Владимир Устинов", - сказал собеседник агентства.

Кандидатуру 57-летнего Алексея Орлова на должность главы Калмыкии предложил Дмитрий Медведев, который в 2010 году был президентом России. В 2014 году Орлов победил на досрочных выборах губернатора, набрав 82,8% голосов. Из 130 тыс. жителей региона, принявших участие в голосовании, за него проголосовали почти 107 тысяч человек. Срок полномочий Орлова должен был завершиться осенью 2019 года.

38-летний Хасиков детство провел в Калмыкии, окончил Московский государственный педагогический университет, учился в аспирантуре Академии госслужбы РФ. Бату Хасиков - известный спортсмен и общественный деятель, обладатель многочисленных титулов в кикбоксинге и других видах единоборств. Работал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.