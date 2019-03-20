Конституционный суд Латвии объявит решение по языковой реформе в школах 23 апреля

РИГА, 20 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Латвии объявит решение по делу о законности реформы по переводу школ нацменьшинств на латышский язык обучения 23 апреля. Об этом в среду сообщает пресс-служба суда.

"КС завершил рассмотрение дела по существу, выслушал судебные дебаты и реплики. КС объявит решение по делу во вторник, 23 апреля, в 10:00 (11:00 мск)", - сообщили в суде.

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется с начала нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы. Социал-демократическая партия "Согласие", выражающая интересы русскоязычных жителей Латвии, оспорила в КС законность этой реформы. Истцы считают, что принятые властями страны соответствующие поправки к законам об образовании противоречат ряду статей конституции и международным обязательствам республики.