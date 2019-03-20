СМИ: в США впервые одобрили к применению препарат для борьбы с послеродовой депрессией

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Первый в США препарат для лечения послеродовой депрессии одобрило к применению федеральное Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов. Как сообщила в среду телекомпания ABC, препарат, который поступит в продажу под названием Zulresso, в ходе клинических испытаний оказался эффективным в лечении серьезного расстройства, от которого после родов страдает в среднем одна из каждых девяти американок.

Препарат вводится внутривенно на протяжении 60 часов. В качестве побочных эффектов у пациенток может возникнуть головная боль, головокружение или сонливость. Препарат будет доступен для применения в клиниках уже в июне, сообщил телекомпании главный управляющий биотехнологической компании Sage Therapeutics Джефф Джонс. На начальном этапе он будет использоваться только в рамках ограниченной по масштабам программы в специализированных клиниках.