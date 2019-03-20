Российские колонии и СИЗО переведут на цифровое ТВ с помощью спутниковых антенн

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Порядка 500 тыс. российских заключенных не окажутся отрезанными от телевидения после полного перехода России на цифровое вещание. Как сообщили ТАСС в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, "на сегодняшний день для обеспечения обвиняемых, подозреваемых и осужденных цифровым телевидением почти все учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) оборудованы системами цифрового вещания".

"В наличии имеются необходимые цифровые приставки, в ряде учреждений установлены спутниковые антенны или тарелки", - пояснили во ФСИН.

Работа по переходу на цифровое телевещание в местах лишения свободы и СИЗО проводилась в рамках ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы".

На 1 марта в учреждениях УИС содержалось более 558 тыс. человек, в том числе 455 тыс. - в 705 исправительных колониях, 33 тыс. - в 123 колониях-поселениях, 2 тыс. - в колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы. 100 тыс. человек содержалось под стражей, в 23 воспитательных колониях отбывали наказание 1,3 тыс. подростков.

Как ранее сообщил ТАСС представитель УФСИН по Москве Сергей Цыганков, в 7 столичных СИЗО (где содержатся около 9,5 тыс. человек) 75% телевизоров в камерах имеют встроенные тюнеры для приема цифрового сигнала.

Отключение аналогового сигнала федеральных телеканалов проходит в три этапа. В первых семи регионах аналоговое вещание отключили 11 февраля (Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области и Чеченская Республика). 15 апреля аналоговый сигнал отключат в 20 регионах (в Москве, Подмосковье, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, на Сахалине, в Ставрополе, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком округе), а 3 июня - в остальных российских регионах.