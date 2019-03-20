Алексей Волин: отключение аналогового вещания не повлияло на общую картину телесмотрения

15 апреля в России отключат аналоговое телевещание в 20 регионах так называемой второй волны, таким образом, треть населения страны перейдет на "цифру" и получит возможность смотреть 20 обязательных общедоступных телеканалов бесплатно. Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин рассказал ТАСС о том, что делает ведомство, чтобы не допустить дефицита телеприставок, кто помогает настроить телевизор зрителям, а также о том, как чувствуют себя региональные каналы. — Алексей Константинович, как идет подготовка к отключению аналогового телевещания и переходу на цифровое ТВ в регионах "второй волны"? Какие главные проблемы могли бы выделить?

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— В безаналоговом вещании федеральных каналов живет восемь регионов с общей численностью населения около 9 млн человек. Еще 20 регионов готовятся ко "второй волне", которая затронет около 40 млн человек. После 15 апреля перейдут на цифровое вещание около трети населения Российской Федерации. Подготовка идет с учетом опыта регионов "первой волны" и тестового отключения в Тверской области. Мы видим несколько ключевых моментов. В их числе — необходимость информирования населения о том, как будет происходить отключение аналогового вещания. По нашим оценкам, речь идет примерно о 1–1,5% жителей, которые продолжают получать аналог. Это достаточно большое число людей, они должны своевременно подготовиться. Нам также важно создать условия для того, чтобы люди могли получить информацию о том, что нужно сделать со своими телеприемниками или же какое оборудование следует купить. Напомню, что в момент, когда будет произведено отключение аналогового вещания, на телевизорах, которые не поддерживают "цифру", появится заставка с указанием телефона горячей линии, которая запущена практически во всех регионах. Интересно, что главная проблема, которая возникает у людей, — это даже не проблема, где взять цифровую приставку, но каким образом эту приставку присоединить или же как перенастроить телевизор на прием "цифры". Это не самая сложная технологическая задача, но все равно далеко не все могут с ней справиться. Именно поэтому везде развернуто волонтерское движение. На сегодняшний день примерно 30 тыс. волонтеров в регионах "второй волны" уже подготовлены, прошли обучение и готовы начать оказывать помощь людям, у которых будут проблемы с настройкой телевидения на "цифру". — А как обстоит дело с доступными приставками? — Здесь речь идет о двух важных моментах. Первый — это общее количество запасов оборудования: на сегодняшний день торговые сети при содействии Министерства промышленности и торговли РФ имеют достаточный запас на складах. Количества приставок должно хватить. Второй — это обязательное наличие дешевого сегмента телевизионных приставок на рынке. Наши крупнейшие торговые сети и "Почта России" подписали меморандум, в соответствии с которым они гарантируют наличие приставок по цене 990 рублей за штуку. Интересно, что опыт перехода первых регионов показал, что максимальным спросом пользуются приставки не по 990 рублей, а по 1300–1400 рублей, но наличие дешевого сегмента — социально важный момент. Здесь и Министерство промышленности и торговли, и Федеральная антимонопольная служба внимательно следят за тем, чтобы не происходило выбывание дешевых приставок. — Есть ли цифры о количестве приобретенных приставок? — Да, с начала января по сегодняшний день в семи регионах "первой волны" было приобретено порядка 100 тыс. приставок. — Есть ли у вас прогнозы на спрос? Когда ожидается наибольший всплеск? — Думаю, что самая большая вспышка спроса будет наблюдаться к осени — по сентябрь включительно. Не забывайте, что есть дачники.

Полное отключение у нас приходится на 3 июня, в это время часть телезрителей уже будет на дачах. В сентябре все вернутся и будут докупать приставки

Мы считаем, что в общей сложности в стране будет приобретено от 3 до 5 млн приставок. Если учесть, что даже имеющиеся только на территории России производственные мощности позволяют производить до миллиона приставок в месяц, то никаких проблем здесь не будет. — Вы говорили о необходимости возрождения коллективных антенн, есть ли такая программа у ведомства? — Коллективные антенны возрождать надо, потому что приставка не заменяет антенну. Приставка позволяет нецифровому телевидению принимать цифровой сигнал, но это касается телевизора, а для того, чтобы принять телевизионную волну, у нас должна быть или комнатная антенна, или антенна на крыше. Мы не говорим про федеральную программу, она точно не нужна для того, чтобы ставить антенны коллективного доступа. Это должны делать сами товарищества собственников жилья. — А как ведется работа с населением, проживающим вне зоны цифрового эфирного приема? — Таких жителей у нас около 3%. С ними ведется отдельная работа: делаются подомовые обходы в каждом регионе для того, чтобы понять, кто находится вне зоны приема, а кого уже есть спутниковое оборудование. Многие люди, которые живут вне зоны эфирного приема, — они и аналог никогда не принимали — уже давным-давно приобрели спутниковые тарелки. Кроме того, у нас принят закон, в соответствии с которым люди, проживающие в населенных пунктах, находящихся вне зоны цифрового эфирного приема, имеют право в случае приобретения комплекта спутникового оборудования далее уже бесплатно смотреть 20 каналов первого и второго мультиплекса. Кроме того, ведущие спутниковые операторы для этих людей до лета включительно развернули льготную программу, по которой те, кто проживает вне зоны эфирного цифрового приема, могут со скидкой примерно 30% приобрести комплект телевизионного спутникового оборудования. — Алексей Константинович, будет ли строиться третий мультиплекс, или так называемый региональный? — В настоящий момент никаких перспектив для строительства третьего мультиплекса нет, потому что ни частот, ни денег не появилось. Мы проводили расчеты, из которых следует, что для того, чтобы третий мультиплекс существовал, необходимо ежегодно только на оплату телевизионного сигнала около 20 млрд рублей, а весь рекламный рынок регионального телевидения РФ составляет 25 млрд рублей. Поэтому никакой экономики у третьего мультиплекса нет, не говоря уже о том, что для третьего мультиплекса требуются телевизионные частоты, а свободных частот в таком объеме не существует. Может, когда-нибудь он будет, но сегодня никаких оснований для создания третьего мультиплекса не существует, а вот с региональной врезкой эфиров, я думаю, мы в течение нескольких месяцев вопрос решим. — Как же тогда выживать региональному телевидению? — Делать интересный контент, интересное телевидение — и будет им счастье.

Потому что все региональные каналы, которые делают хороший, качественный продукт, абсолютно востребованы своей аудиторией и не испытывают особых проблем с потоком зрителей

Более того, региональные каналы благополучным образом работают в кабеле, многие из них поднимаются на спутник, ни у кого из них не будет отключено аналоговое вещание, поэтому мы не видим никаких проблем для региональных каналов. — Могут ли быть предложены законодательные решения для перехода телевидения в регионах в "цифру" без строительства мультиплекса? — Это невозможно сделать, потому что для того, чтобы создать телевизионный мультиплекс, необходимы частоты. Частоты являются федеральным ресурсом. Если вы выделяете какие-то частоты, для этого вы должны произвести территориальное частотное планирование. Вы не можете сделать территориальное частотное планирование в одном регионе, потому что волны не распространяются строго по границам субъекта региона или населенного пункта. Если у вас есть телевизионное вещание, вы должны посмотреть, чтобы в сопредельных территориях они не создавали помех — не только телевидению, но и связистам, навигации, аэрокосмической службе и так далее. Соответственно, у вас в масштабах всей страны существует четкий план территориального частотного планирования, и его проконтролировать можно только на федеральном уровне. Если вы отдаете каждому региону возможность создать собственный частотный план, он точно начнет конфликтовать с соседними регионами, и у нас будет частотный хаос. — Владельцы компаний и медийного бизнеса в регионах говорят о возможном очень скором оттоке рекламных бюджетов. К примеру, компания "Мастер решений" подсчитала, что в перспективе отток зрителей регионального ТВ составит от 30 до 60%, а рекламных денег — до 70%. Есть ли у вас данные по регионам "первой волны"?

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