Глава Ингушетии поблагодарил Назарбаева за поддержку земляков в Казахстане

МАГАС, 20 марта. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поблагодарил бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за сотрудничество и поддержку выходцев из Ингушетии в Казахстане. Об этом в среду в своем аккаунте в Instagram написал Евкуров.

Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета. Полномочия президента перешли 20 марта к бывшему председателю Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с момента принесения присяги народу Казахстана.

"Для многих уроженцев Ингушетии, Казахстан является второй родиной. Народы Казахстана в самый тяжелый период помогли нашим землякам. От лица всего ингушского народа выражаю благодарность Нурсултану Абишевичу за конструктивное сотрудничество и неизменную поддержку наших земляков в Казахстане", - написал Евкуров.

По его словам, Казахстан оказал республике поддержку, в том числе и гуманитарную. "Благодаря политике Нурсултана Абишевича сохранились и укрепились добрые, человеческие и партнерские отношения. <...> Народы Ингушетии помнят помощь Нурсултана Абишевича, <...> Казахстан одним из первых оказывал помощь во многих вопросах, в том числе гуманитарного характера. В его честь в Ингушетии назван ряд улиц", - добавил глава региона.

Также Евкуров поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана и пожелал процветания стране.