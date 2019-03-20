В Москве простятся с режиссером Марленом Хуциевым

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом СССР, режиссером Марленом Хуциевым пройдет в четверг в Центральном доме кинематографистов. Режиссер умер 19 марта в возрасте 93 лет.

"Прощание с Марленом Мартыновичем начнется в 11 утра в Центральном доме кинематографистов", - сказал ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ. Отпевать его будут в Грузинской православной церкви.

Как сообщил ТАСС источник в органах власти Москвы, Хуциева похоронят на Троекуровском кладбище. Однако кинематографическое сообщество подписало коллективное письмо руководству страны с просьбой о содействии в похоронах Хуциева на Новодевичьем кладбище.

Памяти мастера

Знаменитые коллеги и друзья мастера отметили, что фильмы режиссера стали символами эпохи оттепели, его творчество - пример свободы и человеческого взгляда на жизнь, было преисполнено его удивительным мироощущением. "Все фильмы, которые снял Марлен Хуциев, - это картины, которые являются вкладом не только в наше, но и в мировое кино. Это художник с индивидуальным мироощущением, замечательный человек с чувством юмора, с характером <...> достаточно непростым. Не всем дано очень индивидуально посмотреть на этот мир, но Хуциеву это было дано", - сказал ТАСС режиссер Владимир Хотиненко.

Министр культуры Владимир Мединский отметил, что творчество Хуциева отражало настроения соответствующих эпох и сразу становилось классикой кинематографа.

В своих работах Хуциев рассказывал истории, которые касались лично каждого зрителя и каждый находил в его картинах то, что считал необходимым, считает представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, Хуциев был великим мастером, который обращался ко всем, какой бы сложности картину он не делал. Швыдкой также охарактеризовал Хуциева как блестящего, неповторимого и изысканного актера.

Генеральный директор Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А. С. Грибоедова Николай Свентицкий сказал ТАСС, что уход Хуциева стал невосполнимой потерей для мирового искусства, им одинаково гордятся Грузия и Россия.

Свои соболезнования в связи с уходом мастера выразили президент России Владимир Путин и глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Работал до последнего

Хуциев трудился до последнего дня. Он писал авторские колонки для журнала "Русский репортер", а его герои переходили из номера в номер на протяжении трех лет. Главный редактор журнала Андрей Колесников сказал ТАСС, что эти колонки в какой-то момент стали главным делом жизни режиссера.

Хуциев на протяжении нескольких лет работал над фильмом "Невечерняя", посвящённом истории встреч Толстого и Чехова. "Люди, которые видели кадры из этого фильма, говорили, что это что-то потрясающее и совершенно невероятное. <…> Я думаю, что эта картина останется ему как памятник. <...> Я надеюсь, что это будет отзвук памяти о нем", - сказал ТАСС Хотиненко.

О режиссере

Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе (ныне - Тбилиси, Грузия). Он закончил режиссерский факультет ВГИК. Хуциев является одним из создателей фильма "Весна на Заречной улице", также снял картины "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь" и другие. Возглавлял гильдию режиссеров Союза кинематографистов РФ.

В декабре 2008 года Хуциев был избран председателем Союза кинематографистов РФ, в 2009 году суд отменил решение съезда Союза. Входил в состав правления Союза кинематографистов РФ. Был награжден орденами "Знак Почета" (1975), "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (1996, 2000, 2006), Почета (2010), Дружбы (2016). Лауреат Государственной премии РФ 1993 года в области киноискусства за фильм "Бесконечность".