Канатная дорога на гору Ай-Петри в Крыму возобновила работу после трехмесячного перерыва

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Популярная у туристов канатная дорога от поселка Мисхор на южном берегу Крыма на гору Ай-Петри возобновила свою работу после проведенной профилактики, сообщили ТАСС в среду представитель оператора перевозок - предприятия "Стартинвест".

"Сегодня на Ай-Петри поехали первые туристы", - сказала собеседник агентства.

Канатная дорога была закрыта в январе для проведения ежегодных профилактических работ.

Она является одним из самых популярных и посещаемых туристических объектов в Крыму. Между ее средней и верхней станциями протянулся безопорный пролет: протяженностью 1670 м, с углом подъема 46 градусов. Менее чем за 15 минут по ней осуществляется подъем на высоту 1153 м, откуда открывается вид на Южный берег Крыма. На плато организованы экскурсии, работают кафе национальной кухни.

Ежегодно услугами канатной дороги пользуется около 500 тыс. туристов. Она работает по фактической погоде. Температура на плато Ай-Петри приблизительно на 10 градусов ниже, чем у побережья.