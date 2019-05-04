Жильцы сгоревших домов в Кировской области получат единовременную помощь

ТАСС, 4 мая. Власти Кировской области выделят единовременную помощь в размере до 22 тыс. рублей жильцам домов, сгоревших при пожаре в дереве Кульма. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Пострадавшим при пожаре в дереве Кульма Кильмезского района будет оказана единовременная помощь из областного и местного бюджетов до 22 тыс. рублей. По имеющейся информации, в домах, пострадавших при пожаре, было прописано 20 человек, все жители размещены у родственников", - сказал собеседник агентства.

Ведется работа по восстановлению документов, после чего будет приниматься решение о выплатах, а также решаться вопрос с жильем для пострадавших.

2 мая в результате крупного пожара в деревне Кульма сгорели три жилых дома и хозяйственные постройки. По предварительным данным, пожар начался из-за перехода огня на дома с сухой растительности из-за сильного ветра.