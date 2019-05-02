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В Кировской области потушили пожар, возникший из-за пала травы

Сгорели три жилых одноквартирных дома и десять хозпостроек

КИРОВ, 2 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в деревне Кульма Кильмезского района Кировской области, пострадавших нет. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"В 16:32 мск объявлена полная ликвидация [пожара]. По уточненным данным, в результате пожара сгорели три жилых одноквартирных дома, где проживали четыре человека (их разместили у родственников), и десять хозпостроек. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар начался из-за перехода огня на дома с сухой растительности под воздействием сильного ветра. В тушении был задействован вертолет Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством.

По факту пожара проводится проверка, работают дознаватели, отметили в ГУ МЧС России по Кировской области.

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