Лишившиеся жилья из-за пожара на Сахалине получат единовременные выплаты

ТАСС, 4 мая. Жители села Красногорска на Сахалине, которые лишились жилья из-за пожара, получат единовременные выплаты, сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"Все погорельцы получат единовременную выплату по 40 тыс. рублей. В дополнение малообеспеченным семьям полагается 50 тыс. рублей, а многодетным - 1 млн рублей. Также мы выяснили, что среди погорельцев есть житель с инвалидностью второй группы. Ему положена выплата до 2 млн рублей", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Всего без жилья остались 34 человека, в том числе четверо детей. Выплачивать материальную помощь погорельцам начнут с 6 мая.

Местная администрация уже выделила для пострадавших семь квартир, две из которых расположены в местном общежитии, еще 13 муниципалитет приобретет на вторичном рынке в ближайшее время. Началось восстановление документов погорельцев. В Томаринском районе и Южно-Сахалинске открыты пункты приема помощи.

Пожар произошел 3 мая, он уничтожил восемь жилых домов.