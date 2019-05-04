Пожар в селе Красногорск на Сахалине ликвидировали

ТАСС, 4 мая. Специалисты полностью потушили пожар в селе Красногорск Сахалинской области; огонь уничтожил восемь жилых домов, их жильцы получат компенсации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в субботу временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Пожар в Красногорске окончательно потушен. Он уничтожил восемь жилых домов, в которых проживали 20 семей - всего 34 человека, из них четверо - дети. Министерство соцзащиты сейчас работает с каждой семьей, чтобы определить категорию для оказания помощи: при пожаре малообеспеченной семье выплачивают 50 тыс. рублей, многодетной - 1 млн рублей", - сообщил Лимаренко.

Он уточнил, что вопросом предоставления временного жилья и дальнейшим расселением погорельцев занимаются местные власти, семь квартир в общежитии для них уже нашли.

Ранее сообщалось, что сообщение о возгорании двух частных жилых домов в селе Красногорск на улице Лермонтова поступило диспетчеру Томаринского пожарно-спасательного гарнизона днем 3 мая. Первый пожарный расчет прибыл через 11 минут. К тому моменту наблюдалось открытое горение двух домов по всей площади.