Шесть домов сгорели в одном из сел Сахалинской области

ТАСС, 3 мая. В селе Красногорск Сахалинской области сгорели шесть домов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На данный момент сгорели шесть домов и две хозяйственные постройки <...> по предварительным данным, пострадавших нет", - сказал представитель МЧС.

В Главном управлении МЧС по Сахалинской области сообщили о ликвидации открытого горения, в результате пожара без жилья остались почти 30 человек. "Открытое горение в шести жилых домах ликвидировано. В пункт временного размещения доставлены два человека из числа граждан, потерявших жилье, остальные 28 человек разместились у родственников", - сказал собеседник агентства.

Днем 3 мая диспетчеру Томаринского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании двух частных жилых домов в селе Красногорск на улице Лермонтова. Первый пожарный расчет прибыл через 11 минут. К моменту прибытия наблюдалось открытое горение двух домов по всей площади.

К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. "Он совершил 16 сливов воды общим объемом 80 кубометров", - уточнили в ГУ МЧС. В ликвидации пожара задействованы 55 человек и 15 единиц техники от противопожарной службы Сахалинской области, лесопожарной станции Томаринского района и МЧС России. "В настоящее время продолжается проливка места пожара и разбор конструкций", - пояснил представитель регионального главка МЧС. На месте происшествия в целях контроля за обстановкой работает оперативная группа под руководством начальника главка Андрея Андреева.

В администрации района в свою очередь сообщили об организации горячей линии для пострадавших. "На данный момент работает горячая линия для пострадавших при пожаре в Красногорске", - сказал собеседник агентства.

Село расположено на берегу Татарского пролива в 72 км к северу от города Томари, в 170 км от Южно-Сахалинска. Население чуть более 2,7 тыс. человек.