Занятия в государственных школах Шри-Ланки возобновятся 6 и 13 мая

ТАСС, 5 мая. Государственные школы Шри-Ланки возобновят занятия в понедельник, 6 мая, и через неделю, 13 мая. Об этом в воскресенье сообщил новостной портал News 1st , цитируя специальное заявление Управления информации ланкийского правительства.

В ближайший понедельник к урокам приступят ученики старших классов, а 13 мая в школы вновь пойдут учащиеся начального и среднего уровней. В заявлении Управления отмечается, что за время, прошедшее после серии терактов в крупнейших городах страны, власти привели в действие "специальный план по обеспечению безопасности школьников".

26 апреля Совет национальной безопасности Шри-Ланки принял решение отменить занятия во всех учебных заведениях страны вплоть до 6 мая. До этого решения школы в стране были закрыты на каникулы до 22 апреля, однако после серии взрывов каникулы были сначала продлены до 28 апреля, а затем школы и вовсе были закрыты.