Пес Джульбарс и невидимое оружие. Что россияне спрашивали у "Яндекса" перед Днем Победы

Популярность запросов оценивалась по 100-балльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга. "День Победы": открытки, песни и стихи Запросы по словами "День Победы" и "9 мая" объединены в один рейтинг. Оказалось, что чаще всего пользователи интересуются открытками ко Дню Победы, а реже всего — "поздравлением ветерану". Кроме того, в пятерку лидеров попали запросы об истории праздника, а также о тематических песнях и стихах. Отдельно искали текст песни "День Победы" — наверное, одной из самых любимых композиций на эту тему.

Парад Победы: график, карта и расписание Запросы со словами "Парад Победы" оказались довольно практичными: больше всего пользователей интересовал график репетиций в этом году. С большим отрывом (почти вдвое) следует "видео Парада Победы 1945 года", далее — карта и расписание парадов. Замыкает пятерку лидеров запрос "невидимое оружие на Параде Победы". Судя по результатам, которые выдает "Яндекс", речь может идти о комплексе радиоэлектронной борьбы "Палантин", который примет участие в параде в Воронеже. А самые редкие запросы в этой категории — "билеты на Парад Победы 2019 года", "медаль за участие в Параде Победы" и "пес Джульбарс на Параде Победы". В интернете вы найдете, что Джульбарс — это собака, которая во время войны участвовала в разминировании территорий, обнаружив тысячи мин и сотни снарядов. Пишут также, что он стал единственным псом, награжденным медалью "За боевые заслуги", а на Параде Победы его, раненого, несли по Красной площади на кителе Сталина. Но на документальные источники авторы таких текстов не ссылаются, а фотографий Джульбарса на Параде Победы поисковик не выдает. Так что, скорее всего, пес такой действительно был, а вот история про парад — это только красивая легенда.

"Бессмертный полк": сайт, фото, песня "Акция "Бессмертный полк", "фото для "Бессмертного полка" и "официальный сайт "Бессмертный полк" — самые популярные запросы, в которых фигурирует название этого общественного движения. Кстати, ожидается, что 9 мая только в Москве в акции примут участие около миллиона человек. Также пользователи ищут песню с таким названием (вероятно, композицию в исполнении Олега Газманова). С большим отрывом пятерку лидеров замыкает запрос "шаблон таблички для акции".