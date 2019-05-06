Мурманские храмы проводят службы по погибшим в авиакатастрофе в Шереметьево

"Дорогие мои земляки, всех нас посетила большая беда, и нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь. Во всех храмах нашей Мурманской митрополии началось молитвенное поминовение душ усопших братий и сестер наших", - приведены в сообщении слова митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейса Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, из них 26 - жители Мурманской области, еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Решением врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 6, 7 и 8 мая в области объявлены днями траура.