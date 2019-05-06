Катастрофа в Шереметьево. Жители России соболезнуют семьям погибших

ТАСС, 6 мая. Представители властей и жители регионов России выражают соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево. В стране проходят минуты молчания, отменяются праздничные мероприятия, усиливается контроль в местных аэропортах. Люди несут цветы и зажигают свечи у стихийных мемориалов, организованных в память о погибших. В Мурманской области объявлен трехдневный траур.

На эту тему Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, выполнявший рейс Москва - Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. Далекие и близкие Одним из первых на трагедию откликнулся Дальний Восток страны и сибирские регионы. Свои соболезнования выразили главы Якутии, Тувы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Сахалинской области, Забайкальского и Алтайского краев. "Приношу искренние соболезнования всем семьям погибших при аварийной посадке самолета, летевшего из Москвы в Мурманск. Каждый из нас пользуется услугами авиации, и эта трагедия никого не оставила равнодушным", - отметил в своем обращении губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Власти Комсомольска-на-Амуре, где производят самолеты SSJ-100, выразили соболезнование семьям погибших в авиакатастрофе в московском аэропорту. "Комсомольск-на-Амуре скорбит по погибшим в трагедии в Шереметьево", - говорится в сообщении на сайте города в Хабаровском крае. Слова поддержки землякам передала бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун. "До последнего надеялась на то, что жертв будет меньше <...> Душой и сердцем сейчас я вместе с моими земляками. Приношу глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в этой страшной трагедии. Пострадавшим - скорейшего выздоровления! Мужества и стойкости и терпения в этот тяжелый час", - написала экс-губернатор в социальной сети Instagram.

Не остались в стороне и соседние регионы: телеграммы-соболезнования пришли из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, пограничной с Мурманской областью Карелии. "Мы остро ощущаем эту боль, ведь у нас как добрых соседей так много родственных и деловых связей. Надеемся на благополучное выздоровление пострадавших. Вечная память погибшим", - написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей официальной странице в "ВКонтакте".

К соболезнованиям семьям и близким погибших присоединились представители власти почти всех регионов России - телеграммы в адрес руководства Мурманской и Московской областей отправили представители Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, а также Адыгеи, Башкирии, Ингушетии, Калмыкии, Коми, Крыма, Кубани, Ненецкого автономного округа, Северной Осетии, Ставропольского края, Татарстана, Мордовии, Удмуртии и других. Общая боль Слова поддержки в адрес пострадавших и семей, потерявших своих близких, выразили руководители регионов, жители которых когда-то пережили подобные трагедии. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер направил телеграммы с соболезнованиями в адрес врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и губернатора Московской области Андрея Воробьева. "Эта трагедия стала нашей общей болью, никого не оставив равнодушными, мы всем сердцем с вами в эти горькие дни. У Оренбуржья есть незаживающая рана - память о крушении самолета Ан-148, летевшего из Москвы в Орск, скорбим вместе с вами. Выражаем искреннюю поддержку. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в обращении Паслера.