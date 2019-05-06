Катастрофа в Шереметьево. Жители России соболезнуют семьям погибших

ТАСС, 6 мая. Представители властей и жители регионов России выражают соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево. В стране проходят минуты молчания, отменяются праздничные мероприятия, усиливается контроль в местных аэропортах. Люди несут цветы и зажигают свечи у стихийных мемориалов, организованных в память о погибших. В Мурманской области объявлен трехдневный траур.
Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, выполнявший рейс Москва - Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся.
На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.
Далекие и близкие
Одним из первых на трагедию откликнулся Дальний Восток страны и сибирские регионы. Свои соболезнования выразили главы Якутии, Тувы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Сахалинской области, Забайкальского и Алтайского краев. "Приношу искренние соболезнования всем семьям погибших при аварийной посадке самолета, летевшего из Москвы в Мурманск. Каждый из нас пользуется услугами авиации, и эта трагедия никого не оставила равнодушным", - отметил в своем обращении губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Власти Комсомольска-на-Амуре, где производят самолеты SSJ-100, выразили соболезнование семьям погибших в авиакатастрофе в московском аэропорту. "Комсомольск-на-Амуре скорбит по погибшим в трагедии в Шереметьево", - говорится в сообщении на сайте города в Хабаровском крае.
Слова поддержки землякам передала бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун. "До последнего надеялась на то, что жертв будет меньше <...> Душой и сердцем сейчас я вместе с моими земляками. Приношу глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в этой страшной трагедии. Пострадавшим - скорейшего выздоровления! Мужества и стойкости и терпения в этот тяжелый час", - написала экс-губернатор в социальной сети Instagram.
Не остались в стороне и соседние регионы: телеграммы-соболезнования пришли из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, пограничной с Мурманской областью Карелии. "Мы остро ощущаем эту боль, ведь у нас как добрых соседей так много родственных и деловых связей. Надеемся на благополучное выздоровление пострадавших. Вечная память погибшим", - написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей официальной странице в "ВКонтакте".
К соболезнованиям семьям и близким погибших присоединились представители власти почти всех регионов России - телеграммы в адрес руководства Мурманской и Московской областей отправили представители Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, а также Адыгеи, Башкирии, Ингушетии, Калмыкии, Коми, Крыма, Кубани, Ненецкого автономного округа, Северной Осетии, Ставропольского края, Татарстана, Мордовии, Удмуртии и других.
Общая боль
Слова поддержки в адрес пострадавших и семей, потерявших своих близких, выразили руководители регионов, жители которых когда-то пережили подобные трагедии. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер направил телеграммы с соболезнованиями в адрес врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Эта трагедия стала нашей общей болью, никого не оставив равнодушными, мы всем сердцем с вами в эти горькие дни. У Оренбуржья есть незаживающая рана - память о крушении самолета Ан-148, летевшего из Москвы в Орск, скорбим вместе с вами. Выражаем искреннюю поддержку. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в обращении Паслера.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в Instagram отметила, что жители региона также пережили подобную трагедию 8 лет назад. "Трагедия с самолетом, выполнявшим рейс SU1492 "Москва - Мурманск", не оставила равнодушными северян. Югорчане пережили такое горе 1 января 2011 года в результате возгорания лайнера Ту-154 в Сургуте. Мы разделяем боль утраты с вами, дорогие мурманчане, выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в аэропорту "Шереметьево", - написала глава региона.
Скорбь по погибшим землякам
Авиакатастрофа унесла жизни жителей разных регионов России, которых сегодня оплакивают в больших городах и маленьких поселках страны. В сгоревшем самолете погиб житель села Лесной Воронеж Тамбовской области 36-летний Михаил Парусов, который полетел в Мурманск в командировку.
"Сегодня в 7 утра я встречался с родителями погибшего. Конечно, они очень подавлены, такая трагедия . Сегодня они планируют вылететь в Москву на опознание. У Алексея остались трое сыновей", - рассказал ТАСС глава Изосимовского сельсовета Александр Семин.
По данным пресс-службы администрации Тамбовской области, губернатор региона Александр Никитин выразил глубокие соболезнования семье Михаила Парусова и распорядился оказать необходимую помощь родственникам погибшего.
По данным СМИ Ярославской области, в катастрофе погиб 24-летний ярославец Михаил Зенин, который жил в Москве. Власти региона уже направили соболезнования его близким. "Страшная трагедия в Шереметьево. Выражаю соболезнования родным и близким погибших при аварии SSJ100. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим!" - выразил свои соболезнования губернатор области Дмитрий Миронов.
В настоящее время информация о погибших и пострадавших в большинстве российских регионов продолжает уточняться. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании, которое началось с минуты молчания в память о погибших, поручил профильным службам держать на контроле состояние пострадавших жителей Волгоградской области и при необходимости оказать им помощь.
Сенатор от Югры в Совете Федерации Эдуард Исаков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" предложил наградить погибшего бортпроводника Максима Моисеева. "Страшная трагедия произошла вчера вечером в аэропорту Шереметьево <...>. На борту авиалайнера в тот момент находились 78 человек - 41 из них погиб, в том числе бортпроводник "Аэрофлота" Максим Моисеев, который, по словам очевидцев, до последнего выводил пассажиров из горящего самолета. Он заслуживает представления к самой высокой государственной награде", - написал Исаков.
Отмена развлечений и усиленный контроль
В связи с авиакатастрофой в ряде регионов отменены развлекательные мероприятия, а аэропортовые хозяйства взяты на усиленный контроль. Как сообщает пресс-служба администрации города Саранска (Мордовия), на оперативном совещании в администрации в понедельник память погибших в авиакатастрофе почтили минутой молчания, глава городского округа Петр Тултаев поручил отменить в понедельник и во вторник во всех городских учреждениях культуры концертные и развлекательные программы.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в понедельник провел совещание с гендиректором аэропорта Ульяновска имени Н.М. Карамзина Сергеем Наконечным и руководством областного управления МЧС России. После трагедии в аэропорту Шереметьево он поручил усилить контроль за состоянием воздушных судов, проверить готовность аварийно-спасательных служб аэропорта, а также провести дополнительные инструктажи и учения.
Молитвы о выздоровлении
В российских регионах в понедельник и во вторник пройдут молебны в память о погибших и за выздоровление пострадавших в катастрофе. В Бурятии будут молиться буддийские ламы. "Буддийское духовенство в эти дни прочитают молебен за скорейшее выздоровление пострадавших. Во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России ламы прочитают специальный молебен Юроол, посвященный умершим и погибшим в авиакатастрофе", - говорится в сообщении пресс-службы Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР).
Молитвы по погибшим будут читать и в православных церквях 7 мая, на Радоницу, в день поминовения всех усопших.
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в своем соболезновании отметил, что правоверные республики разделяют боль невосполнимой утраты с семьями погибших. "Лучшим выражением нашего сочувствия будут наши молитвы: пусть Всевышний Аллах дарует скорейшее исцеление всем пострадавшим, а также даст родным и близким погибших мужества, терпения и стойкости выдержать это суровое испытание", - написал он на своей странице в Instagram.
Свечи, цветы и слова поддержки
Под словами поддержки и многочисленными публикациями в социальных сетях свои комментарии оставляют тысячи жителей России.
Розы и гвоздики приносят к стойкам регистрации столичного аэропорта Домодедово, там же поставили табличку с номером трагического рейса. Стихийные мемориалы в память о погибших в результате авиакатастрофы появились с ночи в Мурманске - у здания аэропорта города, а также у памятника жертвам интервенции.
Неравнодушные жители зажигают свечи и несут гвоздики, белые и красные розы к зданию представительства Мурманской области на Большой Никитской улице в Москве. Представители постпредства предоставили для пришедших книгу скорби, где все желающие могут оставить свои соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Импровизированный мемориал появился также в центре Симферополя.