Предстоятель Римско-католической церкви впервые приедет в Северную Македонию

СКОПЬЕ, 7 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск продолжит во вторник свою "балканскую поездку" и прибудет в Скопье из Софии. Предстоятель Римско-католической церкви впервые ступит на землю Северной Македонии.

Северная Македония, как и Болгария, преимущественно православная страна. Около 65% ее населения - чуть более 2 млн - православные, почти треть (33%) - мусульмане. Католиков не более 1%.

Официально поездка в Северную Македонию посвящена памяти Святой матери Терезы (Агнес Гондже Бояджиу, 1910-1997), уроженке Скопье. После встречи с руководством республики и представителями гражданского общества Франциск отправится к памятнику матери Терезы. Завершит однодневную программу экуменическая и межрелигиозная встреча.

В Сербской православной церкви (СПЦ), автономной частью которой является Православная Охридская епископия в Северной Македонии, выразили недоумение по поводу того, что папский визит не был согласован. Как пояснили в службе печати Святого престола, Ватикан традиционно не вмешивается в дела православного мира, а поездка осуществляется по приглашению высшего руководства страны и католических епископов.

В Северной Македонии, где в воскресенье был избран новый президент, приезд понтифика рассматривают в том числе как поддержку курсы страны на вступление в ЕС. "Сегодня, как никогда, нужно, чтобы в Европе и во всем мире росла культура диалога, встречи, братства, и я еду, чтобы сеять эти семена. Уверен, ваша благодатная земля примет их и даст плоды. Красота вашей страны - в разнообразии культуры, религий и народов, которые здесь живут. Разумеется, сосуществование никогда не бывает простым", - сказал Франциск в своем видеообращении к македонскому народу накануне поездки.

Как корреспонденту ТАСС сообщил источник в ватиканской делегации, Папа Римский не будет встречаться отдельно с представителями местной православной церкви, которую не признала ни одна из поместных церквей. "Папа не будет никак затрагивать интересы СПЦ, с которой стремится поддерживать хорошие отношения", - сказал собеседник агентства. "Еще Иоанн Павел II мечтал посетить Сербию, - напомнил он. - Надеется на это и Франциск. Но если в стремлении польского понтифика были и личные амбиции, нынешний папа руководствуется только интересами установления диалога и совместной работы [с православными церквями] и ради этого готов преклонять голову".

Из бывших югославских республик понтифики ранее бывали только в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Словении. Иоанн Павел II по два раза посещал Боснию и Герцеговину и Словению и три раза - Хорватию. В Хорватию приезжал и Бенедикт XVI. Тогда как Франциск в 2015 году ездил в Боснию и Герцеговину.

Болгарская часть поездки

В Болгарии понтифику был оказан теплый, но сдержанный прием. Франциск встречался с патриархом Болгарской православной церкви Неофитом, который назвал визит предстоятеля Римско-католической церкви "свидетельством уважения". Однако никаких совместных молитв запланировано не было. Представители Болгарской православной церкви не участвовали и во встрече во имя мира в Софии, объединившей верующих разных конфессий.

Визит Папы Римского 6 мая в Болгарию совпал с национальным праздником - Днем болгарской армии (День храбрости), который отмечается в День святого Георгия Победоносца.

Одна из главных характеристик понтификата Франциска - стремление к установлению диалога со всеми религиями. До "балканской поездки" папа побывал в мусульманских странах - Марокко и Объединенных Арабских Эмиратах. В конце мая у Франциска запланирована поездка в Румынию.