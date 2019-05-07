Украинцы несут цветы к посольству РФ в Киеве в память о жертвах катастрофы в Шереметьево

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Жители Киева скорбят в связи с катастрофой российского самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево и приносят цветы и лампадки в память о жертвах трагедии к посольству России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в российском дипломатическом представительстве.

"Граждане несут цветы к зданию посольства, а также лампадки и записки со словами скорби", - отметили в пресс-службе посольства.

Ранее к зданию российского диппредставительства в Киеве принес цветы и глава партии "Оппозиционный блок" в Верховной раде Вадим Новинский. Соответствующее видео размещено на странице политической силы в Facebook. "Прибыл сюда, чтобы почтить память погибших в трагедии в Шереметьево. 41 человек погиб в авиационном происшествии. Я пришел и от себя лично, и от фракции партии "Оппозиционный блок" выразить солидарность с семьями погибших, выразить им свою скорбь и пожелать, чтобы те, кто находится сейчас в больнице, остались живы, чтобы эта страшная цифра не увеличилась", - заявил Новинский, находясь у здания посольства.

Политик подчеркнул, что, несмотря на сложные взаимоотношениях двух стран, люди не остаются равнодушными к горю своих соседей. "Здесь, как видно [по цветам], я был не один, до меня приходили киевляне, которые тоже выражали свою скорбь по отношению к погибшим, к этой трагедии. Политики разъединяют, а люди все равно остаются едиными, все равно горю друг друга всегда выражают соболезнования", - констатировал он.

В целом основная часть украинских политиков традиционно воздержалась от соболезнований горю россиян, несмотря на то, что среди раненых в катастрофе в Шереметьево, по предварительным данным, оказалась гражданка Украины, которая находится в больнице. Накануне свои соболезнования в связи с трагедией выразил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и глава политического совета этой партии Виктор Медведчук. Не остался равнодушным и избранный президент Украины Владимир Зеленский, а вот действующий - Петр Порошенко - от соболезнований воздержался. От лица официального Киева выступил глава МИД Павел Климкин, пожелав всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в московский аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, погиб 41 человек, еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.