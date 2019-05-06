Мир скорбит вместе с Россией в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Шереметьево

"Направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в московском аэропорту Шереметьево. Разделяю боль утраты с родными и близкими погибших", - написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter. "От имени правительства Республики Казахстан и от себя лично выражаю слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в тексте послания премьер-министра республики Аскара Мамина председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Главы иностранных государств и правительства, а также международные организации продолжают выражать соболезнования в связи с гибелью людей во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот". Трагедия, произошедшая в воскресенье вечером, унесла жизни по меньшей мере 41 человека, еще девять госпитализированы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования российскому лидеру. "В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью воспринято трагическое известие о пожаре на борту пассажирского самолета авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево, повлекшем многочисленные человеческие жертвы", - говорится в сообщении пресс-службы. Лукашенко передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Армении Армен Саркисян также выразил соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. "С глубокой скорбью узнал о трагедии в московском аэропорту Шереметьево, которая произошла из-за аварийной посадки самолета. От имени армянского народа и от себя лично выражаю слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших, желаю терпения, силы и стойкости духа. Прошу передать пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим вследствие трагедии", - говорится в телеграмме премьер-министра Никола Пашиняна.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования российскому лидеру в связи с трагедией. "От имени народа и правительства, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

"Печально слышать о крушении самолета в аэропорту Шереметьево, - написала президент Эстонии Керсти Кальюлайд на своей странице в Twitter. - Я выражаю искренние соболезнования семьям всех пострадавших".

Соболезнования в связи с катастрофой выразил также избранный президент Украины Владимир Зеленский. "Жизнь - это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет", - написал он на своей странице в Facebook.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину телеграмму. "От лица правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю свою скорбь по погибшим, а также направляю искренние соболезнования пострадавшим и их родственникам", - приводит выдержки из послания агентство "Синьхуа".

Король Иордании Абдалла II тоже выразил соболезнования. "Его Величество король Абдалла II выражает соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с жертвами пожара в пассажирском самолете в московском международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении, опубликованном на странице канцелярии в Twitter.

Международная солидарность

Евросоюз передает свои соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе в Шереметьево и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, заявила официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майи Косьянчич.