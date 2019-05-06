Мир скорбит вместе с Россией в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Главы иностранных государств и правительства, а также международные организации продолжают выражать соболезнования в связи с гибелью людей во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот". Трагедия, произошедшая в воскресенье вечером, унесла жизни по меньшей мере 41 человека, еще девять госпитализированы.
Слова поддержки
"Направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в московском аэропорту Шереметьево. Разделяю боль утраты с родными и близкими погибших", - написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter. "От имени правительства Республики Казахстан и от себя лично выражаю слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в тексте послания премьер-министра республики Аскара Мамина председателю правительства России Дмитрию Медведеву.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования российскому лидеру. "В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью воспринято трагическое известие о пожаре на борту пассажирского самолета авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево, повлекшем многочисленные человеческие жертвы", - говорится в сообщении пресс-службы. Лукашенко передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Президент Армении Армен Саркисян также выразил соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. "С глубокой скорбью узнал о трагедии в московском аэропорту Шереметьево, которая произошла из-за аварийной посадки самолета. От имени армянского народа и от себя лично выражаю слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших, желаю терпения, силы и стойкости духа. Прошу передать пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим вследствие трагедии", - говорится в телеграмме премьер-министра Никола Пашиняна.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования российскому лидеру в связи с трагедией. "От имени народа и правительства, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
"Печально слышать о крушении самолета в аэропорту Шереметьево, - написала президент Эстонии Керсти Кальюлайд на своей странице в Twitter. - Я выражаю искренние соболезнования семьям всех пострадавших".
Соболезнования в связи с катастрофой выразил также избранный президент Украины Владимир Зеленский. "Жизнь - это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет", - написал он на своей странице в Facebook.
Председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину телеграмму. "От лица правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю свою скорбь по погибшим, а также направляю искренние соболезнования пострадавшим и их родственникам", - приводит выдержки из послания агентство "Синьхуа".
Король Иордании Абдалла II тоже выразил соболезнования. "Его Величество король Абдалла II выражает соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с жертвами пожара в пассажирском самолете в московском международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении, опубликованном на странице канцелярии в Twitter.
Международная солидарность
Евросоюз передает свои соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе в Шереметьево и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, заявила официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майи Косьянчич.
Слова поддержки родственникам погибших сказала председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье. "От лица участников Ассамблеи я выражаю соболезнования и глубоко сопереживаю семьям и родственникам жертв вчерашней авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево. Мысленно я с теми, кто потерял своих близких", - написала она в своем Twitter. По словам Паскье, главное сейчас - как можно скорее восстановить все обстоятельства трагедии.
Совет Европы скорбит с семьями погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в заявлении пресс-службы организации.
Слова соболезнования обнародовал МИД Египта, выразив "полную солидарность правительства и народа с правительством и народом Российской Федерации в этом тяжелом испытании".
Соболезнования также выразили правительства Австрии, Азербайджана, Болгарии, Финляндии, Боливии, Германии, Греции, Израиля, Испании, Киргизии, Кубы, Латвии, Литвы, Мальты, Молдавии, Польши, Республики Сербской, Румынии, Словакии, США, Таджикистана, Турции, Чехии, Швеции, а также ДНР, ЛНР, Абхазия и Южная Осетия.