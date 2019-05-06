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Расследование ЧП с SSJ-100

Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Избранный президент Украины заявил, что "жизнь - это высшая ценность" и ее надо беречь

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета "Аэрофлота" SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

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ЧП при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Онлайн

"Жизнь - это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет", - написал он в понедельник Facebook.

Самолет SSJ-100, следовавший рейсом Москва - Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

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УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичРасследование ЧП с SSJ-100
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