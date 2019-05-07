На похороны погибших при ЧП в Шереметьево москвичей выделят по 110 тыс. рублей

"Установить, что государственное бюджетное учреждение города Москвы "Ритуал" обеспечивает предоставление необходимых ритуальных услуг для организации погребения граждан, погибших в результате катастрофы самолета на территории международного аэропорта Шереметьево 5 мая 2019 года из расчета не более 110 тыс. рублей на каждого погибшего", - говорится в документе.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Власти Москвы выделят по 110 тыс. рублей на организацию похорон погибших в авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево москвичей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэра и правительства города во вторник.

Также правительство распорядилось выделить по 6 тыс. рублей на питание и каждые сутки размещения в гостинично-офисном комплексе "Милан" родственников погибших в авиакатастрофе и пострадавших, сопровождающих их лиц и работников, которые оказывают психологическую помощь. Кроме того, предусмотрены средства на проживание сотрудников, которые заняты в оперативных действиях в связи с трагедией из расчета 12 тыс. рублей за номер в сутки.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, из них четверо - москвичи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.