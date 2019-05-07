Порядка 6 тыс. волонтеров в РФ примут участие в акции помощи ветеранам "Красная гвоздика"

"В 2019 году в ежегодной акции "Красная гвоздика" благотворительного фонда "Память поколений" принимают участие 85 регионов: участие волонтеров планируется в 83 из них. В этом году в акции "Красная гвоздика" планируют принять участие 6 тыс. добровольцев, и впервые во многих регионах к акции в этом году присоединились "серебряные" волонтеры (волонтеры старшего поколения)", - сказала Ковалева.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Количество волонтеров патриотической акции "Красная гвоздика", направленной на оказание помощи ветеранам боевых действий, выросло в 2019 году с 900 до 6 тыс. Впервые в акции примут участие все регионы России, сообщила ТАСС пресс-секретарь общественного движения "Волонтеры Победы" Ксения Ковалева.

В 83 регионах с начала мая по 22 июня будут работать специальные точки, где добровольцы будут распространять значки красной гвоздики, которые можно прикрепить к лацкану пиджака или любой другой одежде в знак памяти о погибших и уважения к живым ветеранам боевых действий. Также значки "Красная гвоздика" можно приобрести в сетевых магазинах. Средства от их реализации будут направлены на покупку лекарств, медицинского оборудования и реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных конфликтов.

Ковалева отметила, что волонтеры общественного движения впервые присоединились к акции в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Карачаево-Черкесии и Чувашии, во многих регионах Сибирского федерального округа, а также в Сахалинской, Тюменской областях, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

Первые промежуточные итоги акции, добавила пресс-секретарь, будут подведены в конце мая, при этом заявки на адресную помощь и помощь госпиталям для ветеранов формируются в режиме реального времени - во время акции.

Расширение географии

В Тамбовской области в этом году география "Красной гвоздики" существенно расширилась - впервые в ней примут участие все муниципальные образования региона.

"Акция пройдет во всех 30 муниципалитетах, примут участие в ней порядка тысячи волонтеров", - сообщил ТАСС председатель штаба движения "Волонтеры Победы" в Тамбовской области Тигран Маркарян.

По его словам, год назад акция проходила в девяти муниципалитетах, в ней приняли участие 300 волонтеров. "В прошлом году акция проходила впервые, и мы взяли пилотные районы, чтобы понять отношение людей к данной акции. Люди подходят, с удовольствием берут значки. Мы поняли, что отношение хорошее к акции, и решили охватить всю область", - сказал председатель штаба.

Координатор движения "Волонтеры победы" в Пензенской области Дмитрий Шлыков сообщил ТАСС, что акция в регионе начинается 7 мая.

"Мы ее проведем в рамках мероприятий ко Дню Победы. Нам прислали 2,4 тыс. штук [значков] в этом году, участвует Пенза и восемь муниципальных районов, в прошлом году было на пять меньше", - сказал Шлыков.

Он отметил, что наибольшее количество значков волонтерам удается распространить во время массового празднования в День Победы. Так, в прошлом году 9 мая удалось собрать 25 тыс. рублей.

Отклик от жителей

В Республике Алтай, где "Красная гвоздика" проходит впервые, волонтеры начнут работать 8 мая - в крупных организациях, на праздничных мероприятиях. Планируется, что значки будут распространять в единственном городе республики Горно-Алтайске, крупных селах Турочак и Майма. Всего в регионе планируется продать около 2 тыс. значков, сообщил ТАСС руководитель исполкома регионального отделения движения "Волонтеры Победы" Вадим Фефелов.