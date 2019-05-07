В ОП РФ обсудят вопросы безопасности авиаперелетов из-за трагедии в Шереметьево

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев сообщил том, что в связи с трагедией в Шереметьево ОП проведет ряд мероприятий, посвященных вопросам безопасности авиационных перелетов.

"Пассажиров интересует безопасность, пассажиры хотят летать так, чтобы не бояться летать на самолетах и не бояться за своих близких, и здесь важна роль общественности. Общественная палата подключается к этой работе, в ближайшее время мы организуем целый ряд обсуждений с привлечением профессиональных экспертов, чтобы помочь в этой части государству, чтобы летать стало безопаснее", - сказал Фадеев, слова которого приводит пресс-служба ОП.

Кроме того, он выразил мнение, что требовать запрета полетов самолета Sukhoi Superjet после трагедии в Шереметьево безответственно, "это бы означало окончательную гибель, уничтожение российского гражданского авиастроения". "Сейчас шквал в социальных сетях: десятки публикаций, сотни людей высказываются и критикуют самолет Superjet 100, как будто бы самолет во всем виноват <...> Комиссия в ближайшие дни, как мы понимаем, даст свое заключение, но винить сейчас самолет, по крайней мере, безответственно. Это очень важный момент: если приговорить сейчас самолет к запрету, это будет иметь очень серьезные последствия - российская гражданская авиация только-только начинает развиваться, только-только поднимает голову", - пояснил Фадеев.

Секретарь ОП также от лица всей палаты выразил соболезнования родным погибших в катастрофе.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий причин катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.