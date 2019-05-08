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День Победы - 2019

"Одноклассники" покажут трансляцию парада Победы "глазами его участников"

Помимо этого, в соцсети можно будет увидеть праздничный салют

"Одноклассники" в День Победы покажут видеотрансляции парада на Красной площади в Москве, снятые из колонны парадной наземной и воздушной техники. Об этом сообщается в блоге соцсети.

"Зрители трансляций впервые смогут увидеть парад Победы глазами его участников - причем как с земли, так и с высоты птичьего полета", - заявили в "Одноклассниках".

В соцсети добавили, что будут транслировать 9 мая парад и праздничный салют из 14 городов России. В частности, помимо Москвы, речь идет о Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Калининграде, Санкт-Петербурге. 

Ранее сообщалось, что в "Одноклассниках" 9 мая пройдет онлайн-версия акции "Бессмертный полк", а также появится праздничная лента новостей.

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РоссияДень Победы - 2019
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