МЧС выявило неустраненные нарушения пожарной безопасности в горевшем здании под Пермью

ПЕРМЬ, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС проверили офисное здание управляющей компании "Лысьвенские заводы" в городе Лысьва Пермского края, где 7 мая произошел крупный пожар. Выяснилось, что владелец не устранил нарушения пожарной безопасности, которые были выявлены еще в 2015 году. Об этом в среду сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Установлено, что в отношении данного предприятия плановая проверка проводилась в 2015 году. Однако выявленные в ее ходе нарушения так и не были устранены владельцем предприятия. Об этом свидетельствуют данные повторной проверки, проведенной территориальным подразделением надзорной деятельности МЧС в декабре 2018 года", - сказано в сообщении.

По информации МЧС, материалы о выявленных нарушениях были направлены в суд, который постановил привлечь организацию к административной ответственности и оштрафовать. "Но, видимо, и этих мер уже недостаточно, чтобы заставить нерадивых руководителей задуматься о том, сколько людей могло бы погибнуть на пожаре", - отмечают специалисты Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону, причины пожара в административном здании завода эмалированной посуды (входит в УК "Лысьвенские заводы") сейчас устанавливаются. По информации пресс-службы администрации Лысьвы, собственники здания организовали штаб для подсчета ущерба.

Пожар в административном кирпичном трехэтажном здании, расположенном на территории Лысьвенского завода эмалированной посуды, произошел днем 7 мая. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 200 человек, жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара принимали участие 84 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС - 60 человек и 18 единиц техники.