Ведущего Би-би-си уволили за пост в Twitter, где он сравнил сына Меган Маркл с шимпанзе

ЛОНДОН, 9 мая. /ТАСС/. Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си уволила ведущего Дэнни Бейкера за твит, в котором он изобразил новорожденного сына британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл в виде шимпанзе. Об этом сам ведущий национальной радиостанции BBC Radio 5 Live сообщил в четверг посредством того же Twitter.

"Меня только что уволили с BBC Radio 5 Live", - написал он в социальной сети.

В среду изображение, размещенное Бейкером в Twitter, вызвало большой резонанс в Великобритании. Черно-белая фото, на которой была изображена пара, держащая за руку шимпанзе в человеческой одежде, сопровождалась подписью: "Королевский младенец покидает больницу".

Позже 61-летний ведущий, который вел на Би-би-си передачи по выходным, извинился за свой твит и удалил его, однако вал критики от этого меньше не стал. Сама новостная корпорация пока официально не подтвердила факт увольнения сотрудника.

8 мая принц Гарри и Меган Маркл впервые показали миру своего новорожденного сына. Британские СМИ распространили фотографии новоиспеченных родителей, которые были запечатлены вместе со своим ребенком в Георгиевском зале Виндзорского замка. Позже пара сообщила в Instagram, что назвала своего первенца Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором.

На распространенной ими фото видна Меган Маркл, которая держит на руках младенца Арчи. Над ним склонились 93-летняя королева Елизавета II и мать герцогини Сассекской Дория Рэгленд, которая является афро-американкой. За ними наблюдают стоящие чуть поодаль сам Гарри и его 97-летний дед и супруг королевы принц Филип.