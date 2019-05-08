Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором

ЛОНДОН, 8 мая. /ТАСС/. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором. Об этом пара сообщила в среду на своей странице в Instagram.

"Герцог и герцогиня Сассекская рады объявить о том, что они назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисон Маунгтбаттен-Виндзор. Во второй половине сегодняшнего дня Их Королевские Высочества познакомили Ее Величество Королеву с ее восьмым правнуком в Виндзорском замке. Герцог Эдинбургский и мать герцогини также присутствовали на этом торжественном событии", - говорится в сообщении.

На черно-белой фотографии, которую сопровождал текст, супруга принца Гарри Меган Маркл держит на руках младенца Арчи. Над ним склонились 93-летняя королева Елизавета II и мать герцогини Сассекской Дория Рэгленд. А за этой картиной наблюдают стоящие чуть поодаль сам Гарри и его 97-летний дед и супруг королевы принц Филип.