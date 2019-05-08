Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором

ЛОНДОН, 8 мая. /ТАСС/. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором. Об этом пара сообщила в среду на своей странице в Instagram.
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The Duke and Duchess of Sussex are pleased to announce they have named their first born child: Archie Harrison Mountbatten-Windsor This afternoon Their Royal Highnesses introduced Her Majesty The Queen to her eighth great-grandchild at Windsor Castle. The Duke of Edinburgh and The Duchess’ mother were also present for this special occasion. Photo credit: Chris Allerton ©️SussexRoyal
"Герцог и герцогиня Сассекская рады объявить о том, что они назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисон Маунгтбаттен-Виндзор. Во второй половине сегодняшнего дня Их Королевские Высочества познакомили Ее Величество Королеву с ее восьмым правнуком в Виндзорском замке. Герцог Эдинбургский и мать герцогини также присутствовали на этом торжественном событии", - говорится в сообщении.
На черно-белой фотографии, которую сопровождал текст, супруга принца Гарри Меган Маркл держит на руках младенца Арчи. Над ним склонились 93-летняя королева Елизавета II и мать герцогини Сассекской Дория Рэгленд. А за этой картиной наблюдают стоящие чуть поодаль сам Гарри и его 97-летний дед и супруг королевы принц Филип.
Ранее в среду принц Гарри и Меган Маркл впервые показали миру своего новорожденного сына, рассказав о его спокойном характере. Британские СМИ распространили фотографии новоиспеченных родителей, которые были запечатлены вместе со своим ребенком в Георгиевском зале Виндзорского замка.
Как ранее информировал Букингемский дворец, герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика весом 7 фунтов 3 унции (3,26 кг). Роды прошли на территории королевского поместья Фрогмор, примыкающего к территории Виндзорского замка, куда в начале апреля пара переехала в ожидании первенца.