Пополнение в королевской семье. Что нужно знать о первенце принца Гарри и Меган Маркл

Это мальчик! Семь фунтов и три унции

"Я очень рад сообщить, что сегодня утром у нас с Меган родился мальчик, очень здоровый мальчик", — сообщил принц Гарри 6 мая. ТАСС собрал все, что уже известно о пополнении в королевской семье. О рождении ребенка было объявлено через Instagram "Мы рады сообщить, что их королевские высочества герцог и герцогиня Сассексские приветствовали своего первенца рано утром 6 мая 2019 года. Сын их королевских высочеств весит 7 фунтов и 3 унции (3,26 кг — прим. ТАСС). Герцогиня и ребенок оба здоровы и чувствуют себя хорошо. Пара благодарит представителей общественности за волнение и поддержку, которую они разделяли в течение этого особенного времени в их жизни. Более подробная информация будет опубликована в ближайшие дни".

Одновременно было распространено официальное сообщение Букингемского дворца. "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская благополучно родила сына в 05:26 (07:26 мск — прим. ТАСС) этим утром <…> Герцог Сассекский присутствовал при рождении", — сказано в сообщении. Роды прошли на территории королевского поместья Фрогмор, примыкающего к территории Виндзорского замка, куда в начале апреля пара переехала в ожидании первенца. Имя ему еще не выбрали "Это был самый потрясающий опыт, который я мог только представить. Как женщины делают то, что делают, — это за гранью понимания. Но мы оба в абсолютном восторге", — поделился принц с журналистами. По словам Гарри, ребенок появился чуть позже запланированного срока, поэтому у них с Меган было больше времени подумать над именем. Но окончательный выбор они пока не сделали. Показать ребенка миру Гарри пообещал через два дня. "За этого малыша я готов умереть. Я на седьмом небе от счастья", — добавил он.

' Sky News/YouTube'