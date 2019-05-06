Пополнение в королевской семье. Что нужно знать о первенце принца Гарри и Меган Маркл

"Я очень рад сообщить, что сегодня утром у нас с Меган родился мальчик, очень здоровый мальчик", — сообщил принц Гарри 6 мая. ТАСС собрал все, что уже известно о пополнении в королевской семье.
О рождении ребенка было объявлено через Instagram
"Мы рады сообщить, что их королевские высочества герцог и герцогиня Сассексские приветствовали своего первенца рано утром 6 мая 2019 года. Сын их королевских высочеств весит 7 фунтов и 3 унции (3,26 кг — прим. ТАСС). Герцогиня и ребенок оба здоровы и чувствуют себя хорошо. Пара благодарит представителей общественности за волнение и поддержку, которую они разделяли в течение этого особенного времени в их жизни. Более подробная информация будет опубликована в ближайшие дни".
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We are pleased to announce that Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex welcomed their firstborn child in the early morning on May 6th, 2019. Their Royal Highnesses’ son weighs 7lbs. 3oz. The Duchess and baby are both healthy and well, and the couple thank members of the public for their shared excitement and support during this very special time in their lives. More details will be shared in the forthcoming days.
Одновременно было распространено официальное сообщение Букингемского дворца. "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская благополучно родила сына в 05:26 (07:26 мск — прим. ТАСС) этим утром <…> Герцог Сассекский присутствовал при рождении", — сказано в сообщении. Роды прошли на территории королевского поместья Фрогмор, примыкающего к территории Виндзорского замка, куда в начале апреля пара переехала в ожидании первенца.
Имя ему еще не выбрали
"Это был самый потрясающий опыт, который я мог только представить. Как женщины делают то, что делают, — это за гранью понимания. Но мы оба в абсолютном восторге", — поделился принц с журналистами. По словам Гарри, ребенок появился чуть позже запланированного срока, поэтому у них с Меган было больше времени подумать над именем. Но окончательный выбор они пока не сделали.
Показать ребенка миру Гарри пообещал через два дня. "За этого малыша я готов умереть. Я на седьмом небе от счастья", — добавил он.
Пол ребенка стал сюрпризом
Гарри и Меган приняли решение не спрашивать у докторов, кто у них родится — мальчик или девочка. Поэтому, как и весь остальной мир, они узнали об этом только сегодня. Даже детскую комнату во Фрогморе они сделали гендерно-нейтральной.
Гарри и Меган не хотели объявлять о рождении первенца
Как писала ранее газета The Daily Mail, Маркл возражала против того, чтобы рожать в одном из родильных домов, а затем показать по выходе из больницы общественности своего ребенка. Так сделали год назад герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Миддлтон) и ее супруг, старший сын наследника британского трона принц Уильям. Покидая больницу святой Марии в лондонском районе Паддингтон, где ранее на свет появился их третий ребенок, мальчик, (пятый в очереди престолонаследия), они по традиции ненадолго остановились на крыльце родильного отделения.
Кроме того, Гарри и Маркл якобы не собирались объявлять сразу же о появлении первенца. Это было оценено экспертами, которые занимаются изучением королевской семьи, как отход от установленных правил. Однако в конце концов пара, по-видимому, приняла решение не нарушать традиции.
Мальчик будет седьмым в очереди наследования британского трона
Сын Гарри и Меган встанет в очередь после принца Уэльского Чарльза, своего дяди принца Уильяма и его детей: Джорджа (2013), Шарлотты (2015) и Луи (2017), — а также после своего отца, принца Гарри. 93-летний монарх Елизавета II стала прабабушкой в восьмой раз.
Ребенок появился спустя год после свадьбы
Церемония бракосочетания Гарри и Меган состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. О беременности Кенсингтонский дворец сообщил в октябре.
Вскоре после рождения первенца Гарри и Меган могут отправиться в Африку
"Обсуждения находятся на ранней стадии, но план состоит в том, чтобы найти новый способ выражения мягкой власти [принца Гарри и Меган Маркл], наиболее вероятно в Африке", — сообщал ранее источник The Sunday Times.
Согласно его информации, во дворце разработали проект, по которому герцогу и герцогине Сассекским будет поручена международная работа, соединяющая в себе благотворительность и представление монархии за рубежом. Автором инициативы выступил британский дипломат и специальный советник братьев Уильяма и Гарри по конституционным и международным вопросам Дэвид Мэннинг.
Окончательное решение о переезде супружеской пары будет принято не ранее 2020 года. В качестве возможных стран пребывания королевской четы рассматриваются ЮАР и Малави.