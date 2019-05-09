"Хор поколений" дал концерт на параде Победы в Перми

"Народ сплотила любовь к Родине и вера в победу, эти чувства оказались настолько велики, что и сегодня, спустя столько десятков лет, объединяет нашу страну. Тяжелые испытания выковали поколение героев и победителей, они не только отстояли страну, но и в непростые послевоенные годы восстановили разрушенные города и села, отстроили заводы, возвели новые железные дороги и электростанции", - сказал глава региона.

С приветственным словом на параде выступил губернатор Пермского края Максим Решетников. Он отметил, что нынешнее поколение должно помнить подвиги поколения победителей и продолжать их дело - строить сильную, независимую Россию.

ПЕРМЬ, 9 мая. /ТАСС/. В Перми 13 тыс. человек посмотрели парад Победы, его открывало выступление сводного "Хора поколений", в состав которого вошли ученики детских музыкальных школ и вузов, а также ветераны - всего 400 человек. В акции "Бессмертный полк" в городе участие приняли 30 тыс. жителей.

По Октябрьской площади в сопровождении сводного оркестра прошли 23 парадных расчета. Затем на площадь выехали боевые машины: "Град" и "Смерч", бронетранспортеры, зенитная установка и самоходные артиллерийские орудия, автомобили "Урал-4320", "Тигр", "КамАЗ-5350" - вся техника произведена на "Мотовилихинских заводах", на котором в годы войны изготовили четверть всех артиллерийских систем для Красной армии.

Первый выстрел по территории нацистской Германии 2 августа 1944 года был произведен из 152-мм пушки-гаубицы МЛ-20, сделанной на "Мотовилихинском заводе". Первый выстрел по Берлину 20 апреля 1945 года осуществила 122-мм корпусная пушка А-19, сделанная в Перми.

На войне на заводе

Как рассказал ТАСС ветеран труда Великой Отечественной войны Николай Григорьев, для него День Победы - это всегда радость, в 1945 году этот праздник он встречал на заводе Сталина, ныне это компания "ОДК - Пермские моторы", в годы войны Николай Петрович изготавливал детали для военных самолетов.

"Мне было всего 12 лет, когда началась война. Я хотел идти добровольно на фронт, меня не взяли, пошел на завод. На войне был мой отец, его убили в 1941 году, практически сразу", - поделился Григорьев.

Замыкал парад Победы "Бессмертный полк", более 30 тыс. человек прошли с портретами своих родственников, воевавших на фронте и трудящихся в тылу, некоторые присоединились к шествию на велосипедах.

Как рассказала ТАСС одна из участниц шествия Елена Перевозчикова, ее дядя Сергей Николаевич Гоголев, по рассказам родственников, ушел на фронт в 15-16 лет по поддельным документам. "В бою за освобождение села Ново-Степановка Днепропетровской области, находясь в разведке, столкнулся с тремя вражескими солдатами и вступил с ними в бой, двух солдат он уничтожил, а третьего ранил и взял в плен, причем захватил все их документы и три автомата", - рассказала она.

Пермь в годы войны

Во время Великой Отечественной войны в Пермь (Молотов) были направлены коллективы 64 эвакуированных предприятий, население города увеличилось в полтора-два раза. В конце декабря 1941 года из Владимира в Пермь прибыл коллектив патефонного завода (более 1,5 тыс. человек) и эшелоны с производственным оборудованием. В марте 1942 года завод уже давал фронту продукцию.

Ленинградский электротехнический завод через месяц после прибытия в Пермь начал выпускать телефонные аппараты для фронта, а эвакуированный в Пермь химический завод выполнял задания Государственного комитета обороны (ГКО). На базе эвакуированного оборудования в Перми организовали типографию, а также табачную, тетрадную и пуговичную фабрики.

За первые 14 месяцев войны производительность труда в Перми возросла на 40%, к сентябрю 1942 года все заводы города в целом в два раза увеличили выпуск. Многие пермские предприятия, которые изготавливали продукцию для гражданских нужд, в годы Великой Отечественной войны стали работать для фронта. Например, крупное машиностроительное предприятие - завод имени Дзержинского - стало номерным (завод №10) и освоило производство боеприпасов, пермский завод имени Орджоникидзе вместо удобрений выпускал химические средства борьбы с техникой (особую горючую смесь), судостроительный завод "Кама" перешел к выпуску боевых кораблей - бронекатеров. Моряки-десантники прозвали их речными танками, они участвовали в обороне Сталинграда, освобождении Бухареста, Вены, Белграда, приняли участие в боях против японцев в Маньчжурии.