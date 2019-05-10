Суд рассмотрит иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона

ГРОЗНЫЙ, 10 мая. /ТАСС/. Заводской суд Грозного рассмотрит по существу иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона. Об этом ТАСС сообщил адвокат писателя Дмитрий Казацкер.

Ранее чеченский писатель Руслан Закриев подал иск в Заводской районный суд Грозного против Кэмерона за нарушение авторских прав. Он добивается признания соавторства над сценарием фильма "Аватар" и компенсации морального вреда в 10 млн рублей.

"Верховный суд Чеченской Республики отменил определение Заводского суда Грозного, которым был оставлен иск Закриева без движения. Он обязал районный суд принять дело к рассмотрению, поэтому по Кэмерону будут назначены слушания", - отметил собеседник ТАСС.

В 2015 году писатель обвинил режиссера в плагиате, так как тот, по его мнению, использовал в "Аватаре" сюжетные линии из его романа "Секретное оружие". Литератор также отправил открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь разобраться в споре. В апреле того же года Закриев подавал иск о плагиате в суд Александровского района Ставропольского края, но районный суд, как и впоследствии краевой, отклонил иск. Тогда он требовал от Кэмерона $1 млрд.

ТАСС не располагает оперативным комментарием Заводского районного суда Грозного и Верховного суда Чеченской Республики.

Фильм "Аватар" - самая кассовая картина в истории кино. Она принесла прибыль в размере $2,7 млрд. Помимо 55-летнего писателя-фантаста из Грозного, на создателей "Аватара" подавали в суд китайский писатель Чжоу Шаомоу, автор книги "Легенда о Голубом Вороне", американец Эмил Мэлак, написавший сценарий под названием "Терра инкогнита", писательница Келли Ван, автор романа "Шейла-воительница: Проклятая" и сценарист Эрик Райдер, в середине 1990-х работавший с Джеймсом Кэмероном над заявкой сценария под названием "K.R.Z. 2068".