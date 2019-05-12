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Расследование терактов на Шри-Ланке

СМИ: католические храмы Коломбо возобновили воскресные мессы после трехнедельного перерыва

Кроме того, всем настоятелям храмов порекомендовали создать "комитеты бдительности". Прихожане должны будут консультироваться с полицией по вопросам безопасности

ТАСС, 12 мая. Католические храмы крупнейшего города Шри-Ланки возобновляют воскресные мессы спустя три недели после серии терактов, унесшей сотни жизней. Об этом сообщила газета The Sunday Times, цитируя заявление пресс-службы архиепископа Коломбо.

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В нем отмечается, что "католические мессы возобновляются в храмах Коломбо 12 мая". Пресс-служба добавила, что всем настоятелям храмов рекомендуется создать специальные "комитеты бдительности", состоящие из прихожан, которые должны находиться в тесном контакте с полицией и консультироваться с ее представителями по вопросам безопасности.

Архиепископ Коломбо рекомендовал 12-ти епархиям острова самостоятельно принять решение о возобновлении воскресных служб. Оно должно быть принято после обсуждения конкретной ситуации в сфере безопасности с местными властями.

Также указывается, что окончательное решение о возобновлении занятий в католических школах Шри-Ланки еще не принято.

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