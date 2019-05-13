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Церемония прощания с погибшим в SSJ-100 мурманским врачом и его дочерью пройдет в Полярном

Родственники Евгения Новикова планируют похоронить его в Керчи, власти города выразили готовность оказать поддержку

МУРМАНСК, 13 мая. /ТАСС/. Жители города Полярного Мурманской области в понедельник попрощаются с погибшими в авиакатастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево начальником медсанчасти № 120 Евгением Новиковым и его дочерью Софией. Об этом сообщили ТАСС в администрации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Александровск, в состав которого входит Полярный.

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"Сегодня вечером в Полярном пройдет прощание с Евгением Новиковым и его дочерью Софией. Единственное, это не совсем прощание в традиционном виде, потому что процедуры следствия не закончены, останков здесь не будет. Это небольшие поминки на девятый день со дня гибели, организованные по желанию родственников", - сообщили ТАСС в администрации ЗАТО.

В авиакатастрофе погибли четыре человека, зарегистрированные в Александровске. Это начальник медсанчасти № 120 Евгений Новиков, его дочь София, замначальника медсанчасти Лариса Сивоконь и Денис Ивахненко из города Гаджиево, входящего в состав ЗАТО. Еще двое - Алиса Федорова и сотрудница прокуратуры Печенгского района Елена Ратникова - ранее проживали и работали в ЗАТО. Родственники Евгения Новикова склоняются к тому, чтобы похоронить в Керчи, откуда родом семья Новиковых, власти Керчи также выразили готовность оказать семье поддержку.

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