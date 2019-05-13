В Архангельской области закрыт проезд по дороге Онега - Тамица - Кянда

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Проезд на Онегу по региональной дороге Онега - Тамица - Кянда в понедельник закрыт из-за подтоплений на трассе. Об этом сообщили ТАСС в центре управления движением "Архангельскавтодора".

"Проезд на Онегу по трассе Онега - Тамица - Кянда закрыт из-за подтоплений на 30-м км дороги около реки Маложма", - сказали в центре.

Собеседник агентства отметил, что, когда откроется трасса, сказать пока сложно. "Запасы снега в этом году значительные, сейчас идет вторая волна паводка - снеговая, уровни грунтовых вод высокие, поэтому давать прогноз, когда откроется движение, преждевременно. Но, думаю, речь не о неделях", - добавил он.

В настоящее время проезд в Онегу возможен по трассе Савинский - Ярнема - Онега.

Онега - город в Архангельской области, расположен в устье реки Онеги, население - около 20 тыс. человек.