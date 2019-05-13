Вологодский губернатор уволит чиновников, которые не справятся с вывозом мусора

"Настоятельно требую немедленно взять под личный контроль качество уборки территории, вывоз мусора, в том числе, после субботников, формирование реестра контейнерных площадок, их ремонт и установку новых контейнеров, ликвидацию несанкционированных свалок. Прошло пять месяцев, полное бездействие чиновников на местах. Не доводите до греха, я буду принимать жесткие кадровые решения по увольнению тех, кто не соблюдает федеральный закон", - сказал Кувшинников на оперативном совещании с членами областного правительства и главами муниципалитетов.

Он отметил, что прошло пять месяцев со дня реализации федерального закона об отходах на территории региона, однако количество жалоб по поводу мусора остается очень большим. Создан центр немедленного реагирования на обращения по поводу отходов, только с 6 по 12 мая он принял 43 обращения по фактам несвоевременного и некачественного вывоза мусора.

Как подчеркнул губернатор, работа по организации контейнерных площадок на местах не выполняется. "Органы местного самоуправления бездействуют, заняли крайне пассивную позицию. Нет договоров на вывоз мусора, не организована работа по сбору, тот мусор, который собран на субботниках, до сих пор валяется около контейнерных площадок. Контейнеры не меняются на новые, хотя помощь муниципальным образованиям оказана, конкурсы на закупку новых контейнеров не объявил никто, за исключением некоторых районов. Несанкционированные свалки, которые годами копились вокруг поселений, городов и сел, не убираются", - сказал Кувшинников. Хуже всех он оценил организацию работ в городе Вологде, Сокольском, Великоустюгском, Бабаевском, Вытегорском и Тотемском районах.

Как сообщали региональные власти в середине апреля, из регионального бюджета выделено 230 млн рублей на покупку почти 12 тыс. евроконтейнеров и более 1,5 тыс. бункеров под мусор, что закроет потребность по всей территории области. С 1 января до середины апреля губернатору поступило около 4 тыс. обращений по поводу отходов. Так называемая мусорная реформа была второй по частоте упоминания после темы качества дорог.

С 1 января в России началась реформа отрасли обращения с мусором. Ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы были пересмотрены с тем, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции. Целевые показатели реформы заложены в национальный проект "Экология".