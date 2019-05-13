Турпоток в Крым на майские праздники вырос на 40%

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая./ТАСС/. Более 300 тыс. человек посетили Крым на майские праздники, что на 40% превысило уровень этого же периода прошлого года, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики.

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"Количество туристов, посетивших Республику Крым в период майских праздников 2019 года, составило 302 тыс. человек, что на 40% выше уровня прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналитика проводилась в период с 26 апреля 2019 года по 12 мая 2019 года включительно. Из общего количества туристов, посетивших Крым в праздничные дни, 56% прибыло через Крымский мост, 30% - авиатранспортом, 14% прибыло через границу с Украиной.

В период праздников по Крымскому мосту на полуостров приехало более 101 тыс. автотранспортных средств, в том числе порядка 1,3 тыс. туристических автобусов.

Из общего количества отдохнувших на полуострове, 42 тыс. человек составили граждане Украины.

Ранее погрануправление ФСБ по региону сообщало, что через границу с Украиной в Крым приехали граждане Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Германии, США, Хорватии, Израиля, Иордании, Турции, Литвы, Италии, Польши. Увеличение турпотока через границу с Украиной отмечается на уровне 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Минкурортов отметили, что в период майских праздников отдыхающих в Крыму принимали 323 официально зарегистрированных коллективных средства размещения с количеством мест порядка 62 тыс. Крупные средства размещения были загружены на 80-100%.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за все постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем годом ранее. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной.