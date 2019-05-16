Более половины россиян не знают о передаче ВИЧ от матери к ребенку во время беременности

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Менее половины жителей РФ знают, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) передается от ребенка к матери во время беременности и при грудном вскармливании. Об этом сообщила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, ссылаясь на данные результатов исследований, проведенных Росстатом в 2018 году, участие в котором приняли 15 тыс. домохозяйств.

"Менее половины граждан (45,3%) знают, что ВИЧ может передаваться ребенку от матери во время беременности, родов и при грудном вскармливании", - цитирует Попову пресс-служба Роспотребнадзора.

Кроме того, согласно данным опроса, 82,2% россиян в возрасте от 15-19 лет и 92,1% в возрасте 20-24 лет знают о профилактике ВИЧ при помощи контрацептивов. При этом каждый шестой россиянин (17,4%) вне зависимости от возраста уверен, что инфекцией можно заразиться из-за комариных укусов, а 18,7% среди молодежи не знали, что человек, который выглядит здоровым, может быть носителем ВИЧ.

"Число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией снизилось в мире до 1,8 млн человек в год, а показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей снизился на 35% относительно 2010 года. Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных в возрасте 20 лет, получающих в качестве лечения антиретровирусную терапию, увеличилась в мире за последнее двадцатилетие с 36 лет до 51 года", - добавила Попова.

В Роспотребнадзоре уточнили, что среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных снижается доля подростков и молодежи в возрасте 15-20 лет (с 1,6% в 2012 году до менее 1% в 2018-м) и доли молодежи в возрасте 20-30 лет (с 35,3% в 2012 году до 20% в 2018-м). Кроме того, уменьшается количество инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков (с 56,1% в 2012 году до 39,0% в 2018-м).

"ВИЧ-инфекция в последние годы в РФ диагностируется в более старших возрастных группах - в 2018 году ВИЧ-инфекция диагностировалась преимущественно в возрасте 30-50 лет (более 70% больных). В начале столетия (2001 год) ВИЧ-инфекция в 87% случаев диагностировалась у лиц в возрасте 15-29 лет", - говорится в сообщении.

Акция "Стоп ВИЧ/СПИД"

В России с 14 по 20 мая проводится Всероссийская акции "Стоп ВИЧ/СПИД" в рамках государственной кампании по вопросам профилактики инфекции и информировании населения о путях передачи и мерах профилактики. Первая акция стартовала в мае 2016 года, в ней приняли участие более 500 тыс. студентов. Тогда была принята специальная декларация по активной борьбе с болезнью среди молодежи.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно в третье воскресенье мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа. В этом году он приходится на 20 мая. Люди, желающие почтить память умерших от СПИДа, прикалывают к одежде красную ленточку - символ борьбы с болезнью, придуманный американским художником Фрэнком Муром в 1991 году.