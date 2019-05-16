Пользователь дома Яхимовича в Саратове намерен восстановить культурный объект

САРАТОВ, 16 мая. /ТАСС/. Пользователь исторического дома Яхимовича, сюжет о разрушении которого был показан президенту России Владимиру Путину в рамках форума Общероссийского народного фронта (ОНФ) в четверг, планирует проведение проектных работ для дальнейшей реставрации здания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Президент России на медиафоруме ОНФ посмотрел сюжет о данном доме, после чего, отвечая на вопрос журналиста, он заявил о необходимости провести ревизию правил использования объектов культурного наследия, сделав их проще и эффективнее, но без вреда для памятников.

"Если говорить о доме Яхимовича - объекте культурного наследия регионального значения - ранее была найдена возможность его расселить и утвердить все необходимые документы для сохранения самого дома и его "изюминок", в том числе и кариатид. Сейчас здание передано пользователю ООО "Арендное жилье. Саратов", и теперь он уже обратился к нам за заданием на проведение проектных работ. Надеюсь, что в скором времени мы увидим документацию по восстановлению этого объекта культурного наследия", - цитирует пресс-служба начальника управления по охране объектов культурного наследия области Владимира Мухина.

По данным администрации Саратова, дом известен как доходный дом Яхимовича и построен в начале XX века (1912-1914) неизвестным архитектором. Заказчиком дома и первоначальным владельцем являлся инженер Вячеслав Яхимович, автор впервые в Саратове примененной в этом доме отопительной и вентиляционной систем. Одно из интересных зданий в стиле модерн со скульптурным декором и наиболее ранний образец в Саратове здания с паровым отоплением. До сих пор внешний облик дома и его внутренняя структура сохранялись без существенных изменений.

В управлении ТАСС пояснили, что работа по охране объектов началась активно в последние несколько лет. В этом году из областного бюджета также выделены средства для проведения ремонтно-реставрационных работ. Они пойдут на сохранение объектов культурного наследия регионального значения - "Комплекс казарм губернского батальона", где в 1864-1867 годы жил художник Михаил Врубель, и объекта федерального значения - жилого дома 1813 года постройки. В планах на текущий год разработать также 40 проектов зон охраны, тем самым обеспечив регламент для всей исторической части города.