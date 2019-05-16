Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Церемония прощания с умершим 9 мая главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище.

Доренко умер в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре российской столицы. Как сообщила радиостанция, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.

"Прощание с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" состоится в 11 утра на Троекуровском кладбище. После этого тело Сергея Доренко будет кремировано", - говорится в заявлении радиостанции. Согласно ее данным, решение о захоронении примет вдова Доренко Юлия "после того, как получит урну с прахом".

Прощание с журналистом ранее было запланировано на 12 мая, но полиция запретила выдавать тело вдове "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы". Такое решение было принято на основании заявления дочерей Доренко от первого брака Ксении и Екатерины, которые утверждали, что журналист мог быть отравлен. В среду, 15 мая, полиция разрешила выдать тело Доренко его вдове.

Как сообщил ТАСС главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов со ссылкой на источники в медицинских кругах, химико-биологическая экспертиза не выявила следов отравления Доренко. Было подтверждено, что официальной причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.