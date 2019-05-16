Глава совета соотечественников: обычные венесуэльцы не изменили отношения к россиянам

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мая. /ТАСС/. Российские соотечественники не испытывают ухудшения отношения к себе со стороны обычных венесуэльцев из-за кризиса в республике. Об этом заявила в четверг председатель координационного совета российских соотечественников в республике Вера Лядских.

По ее словам, "негативного отношения со стороны обычных венесуэльцев" нет. "В последнее время в стране в определенных кругах начали выступать против России, против русских, но на бытовой почве, в отношении обычных граждан это не так заметно", - сказала она журналистам на открытии Региональной конференции организаций российских соотечественников в Буэнос-Айресе.

По словам Лядских, соотечественники, как и венесуэльцы, "испытывают сложности" из-за кризиса в стране. "Есть случаи, когда соотечественники покидают Венесуэлу, однако их не так много. Например, три семьи уехали в Россию, это порядка 10 человек. В другие страны наши соотечественники не переезжают - либо они остаются в Венесуэле, либо возвращаются на родину", - добавила она.

При этом она отметила, что российское посольство старается оказывать поддержку соотечественникам. "Была встреча с консульством, где гражданам объясняли, как быть в случае возникновения экстренной ситуации", - рассказала она.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину.