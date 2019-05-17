СК начал проверку после обнаружения на свалке надгробий защитников Заполярья

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Мурманской области начали доследственную проверку после обнаружения надгробий из воинского захоронения на территории свалки. Об этом говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Мурманску проводится доследственная проверка по информации, распространенной в СМИ. Согласно полученным сведениям, на свалке, расположенной в районе мусоросжигательного завода в городе Мурманске, обнаружены надгробия с могил защитников Заполярья, которые раньше располагались в Долине Славы", - говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ и социальные сети сообщили об обнаруженной на одном из пустырей Мурманска свалки с множеством надгробий с могил погибших в Великой Отечественной войне защитников Заполярья. Местные жители предположили, что это старые надгробия из Долины Славы, которые заменили на новые, а старые просто выбросили.

На ситуацию отреагировали руководство региона, правительство области создало комиссию по расследованию инцидента, в которую будут включены поисковики, общественники, ОНФ. Комиссия в пятидневный срок должна представить доклад и предложения по исправлению ситуации, "такое циничное отношение к памяти о героях-воинах категорически недопустимо", заявил врио губернатора Андрей Чибис.

Долина Славы, которая ранее называлась Долиной Смерти, расположена в долине на правом берегу реки Западная Лица, в 75 км от Мурманска, здесь шли ожесточенные бои на главном участке фронта в Мурманской операции 1941 года. На этом месте возведен мемориальный комплекс, в его составе - скульптурная группа "Два воина", памятник "Три штыка", монумент "Три знамени", мемориальная стена, памятник Скорбящей Матери, военная техника времен Великой Отечественной войны. Здесь расположено воинское кладбище, захоронения на нем продолжаются до сих пор благодаря работе поисковиков.