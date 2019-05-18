Минпросвещения введет новые требования к антитеррористической защищенности школ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения подготовило проект нового постановления правительства по антитеррористической безопасности школ. В документе будет учтена практика действующего постановления, а также установлены новые категории опасности образовательных учреждений, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе министерства.

13 мая премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать достаточность требований по обеспечению безопасности в школах в связи с инцидентом в казанской гимназии, где 17-летний подросток, вооруженный ножом и пневматическим пистолетом, не давал ученикам покинуть класс. В дальнейшем он был задержан, в результате действий подростка никто из учеников не пострадал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы"). Премьер не исключил, что в данном случае имело место "разгильдяйство обычное". В то же время, по его словам, "может быть, чего-то и не хватает".

"В настоящий момент по поручению правительства Российской Федерации подготовлен и проходит необходимые процедуры согласования новый проект постановления, регулирующий требования по защищенности объектов с расширением категорий защищенности и конкретизацией критериев, с учетом практики действующего постановления, позиций профильных ведомств и регионов", - сообщили в пресс-службе.